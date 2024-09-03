В Иерусалиме нашли уникальную печать времен Первого храма: рисунок на ней шокировал ученых

Археологи из Израиля сделали невероятное открытие во время раскопок на Храмовой горе в Иерусалиме. Они нашли древнюю каменную печать, изготовленную во времена Первого храма, а это более 2700 лет назад.

Что это за печать, как она выглядит и что на ней написано, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Heritage Daily.

Во время раскопок на южной части Храмовой горы в Иерусалиме археологи из Управления древностей Израиля обнаружили редкую каменную печать. Во времена Первого храма такая печать служила амулетом или инструментом для запечатывания юридических документов.

Исследователи оценили ее возраст в 2700 лет. На ней написано имя палеоеврейским шрифтом: LeYeho'ezer ben Hoshayahu (что означает Ехозер, сын Хошаягу).

Археологи предполагают, что первоначальным владельцем печати был Хошаягу, и он был высокопоставленным чиновником Иудейского королевства. После его смерти печать унаследовал его сын Ехозер и прибавил свое имя, чтобы иметь защитные качества амулета.

Кстати, имя Ехозер упоминается в Библии - он был одним из воинов царя Давида.

На печати есть вырезанная крылатая фигура в длинной полосатой рубашке, которая шагает вправо. Фигура имеет гриву из длинных локонов, покрывающую затылок, а на голове шляпу или корону.

Уникальную печать с демоном нашли в Иерусалиме (кадры из видео)

Профессор из Управления древностей Израиля доктор Филипп Вукосавович отметил, что это чрезвычайно редкое и необычное открытие. И первый случай, когда крылатый "джин" (защитная магическая фигура) был найден в израильской и региональной археологии.

Такие фигурки крылатых демонов известны в неоассирийском искусстве IX-VII веков до н.э., и они считались своеобразными демонами-защитниками.