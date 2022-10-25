ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єрмак анонсував "хороші новини", натякаючи на США

Новость на русском →
Вівторок 25 жовтня 2022 22:56
Єрмак анонсував "хороші новини", натякаючи на США Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував "хороші новини", натякаючи на США..

Про це Єрмак написав у своєму Telegram.

"Скоро будуть хороші новини", - написав він, додавши смайл американської Статуї Свободи.

Як відомо, раніше американські чиновники заявили, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони HAWK. Обладнання HAWK базується на технологіях часів війни у В’єтнамі, але кілька разів модернізувалося.

Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності HAWK стане посиленням ракетних систем Stinger - меншої системи протиповітряної оборони меншої дальності – яку Сполучені Штати вже надали Україні.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, постачання якої для України поки не розглядають, повідомили агентству Reuters посадовці США на умовах анонімності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Сполучені Штати Америки