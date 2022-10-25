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Ермак анонсировал "хорошие новости", намекая на США

Новина українською →
Вторник 25 октября 2022 22:56
Ермак анонсировал "хорошие новости", намекая на США Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал "хорошие новости", намекая на США.

Об этом Ермак написал в своем Telegram.

"Скоро будут хорошие новости", - написал он, добавив смайл американской Статуи Свободы.

Ранее американские чиновники заявили, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны HAWK. Оборудование HAWK базируется на технологиях войны во Вьетнаме, но несколько раз модернизировалось.

Зенитно-ракетный комплекс средней дальности HAWK станет усилением ракетных систем Stinger - меньшей системы противовоздушной обороны меньшей дальности - которую Соединенные Штаты уже предоставили Украине.

Система HAWK является предшественницей системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies, поставки которой для Украины пока не рассматриваются, сообщили агентству Reuters чиновники США на условиях анонимности.

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Андрей Ермак Соединенные Штаты Америки