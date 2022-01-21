Епифаний обратился к украинцам перед большим праздником: "усвоили уже не первый раз"

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обратился к украинцам перед Днем соборности, который празднуется 22 января, в субботу.
Слова предстоятеля ПЦУ опубликованы на Facebook.
Он отметил, что завтрашний праздник очень важен для каждого украинца.
"Завтра мы будем отмечать праздник, смысл которого для каждого украинца должен быть одним из ключевых в ценностной системе координат. Соборность, единство, братство, неделимость, сплоченность, единомыслие, общность – это то, что всем нам присуще, и в то же время то, к чему мы всегда стремимся. Это то, что нас отличает, и в то же время то, чего иногда нам так не хватает... И хотя День Соборности исторически напоминает нам о событиях вековой давности, идея силы в единстве – ныне для нас актуальна, как никогда", - написал предстоятель ПЦУ.
Епифаний добавил, что День Соборности Украины – это воспоминание о нашей истории, непростой судьбе нашего народа, о цене свободы и независимости, о том, кто мы и кем хотим быть.
"Современные события нынешней российской агрессии лишь усиливают значимость того Акта соединения УНР и ЗУНР, который состоялся 103 года назад на площади у древней Софии Киевской. Потому что опять Украину хотят разорвать и разделить, силой забрав ее земли, установив искусственные границы и серые зоны, поссорив наш народ, пропагандой введя в заблуждение. Поэтому для нас праздник Соборности очень важен, потому что он напоминает о самом главном уроке нашей общей истории: в единстве – сила, в разделении – поражение", - написал митрополит.
По словам Епифания, мы должны помнить, что единство и соборность - это путь к развитию, а разъединение - к упадку.
"Ибо усвоили уже не раз: единство и соборность – это путь к победе и развитию, в то время как разъединение – это путь к упадку. Поэтому сейчас мы так стремимся объединить всех православных украинцев вокруг Киевского престола, нашей духовной столицы, чтобы единственная признанная поместная автокефальная Украинская Православная Церковь достигала расцвета, сохраняя внутренний мир и отвергая несогласие, распри, искушения", - резюмировал он.
Напомним, что Епифаний рассказал, есть ли раскол в православном мире.