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Епідемія стрімко вщухає: відомий лікар розповів, чи будуть ще спалахи COVID-19

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 14:35
Епідемія стрімко вщухає: відомий лікар розповів, чи будуть ще спалахи COVID-19 Фото: доктор Дубровський розповів про затишшя епідемії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Епідемія коронавірусу в Україні стрімко згасає і підпорядковується загальним інфекційним законам. Зараз важко спрогнозувати, чи чекає нас у майбутньому спалах COVID-19.

Про це розповів київський медик Євген Дубровський на своїй Facebook-сторінці.

Він розповів, що основним питанням у людей є питання про те, коли ж чекати наступну хвилю коронавірусу.

"Така людська сутність. Навіть при поліпшенні ситуації, люди ще довго пам'ятають важкі часи й з побоюванням дивляться в майбутнє. Можливо, це правильно. Якщо робити адекватні висновки та вчасно готуватися до нових проблем, удари будуть не такими важкими", - написав медик.

Дубровський називає одну з головних проблем в Україні - це самолікування від інфекції.

"Нормальні, ефективні ліки перетворилися на некеровану нищівну зброю. Стероїди, антибіотики, жарознижуючі - нормальні, доказові і надійні препарати. Але порушення термінів, умов, дозування і раціональності використання в цілому призвели до надмірної госпіталізації, ускладнення, смертей. Так, зрозуміло, що страх, відчай і відсутність належної допомоги підштовхують на такі вчинки", - уточнив доктор.

Медик висловив припущення, що, можливо, спалахів вже не буде, але це залежить від кількості населення, яке реально перехворіло.

"Може спалахів ковіду вже і не буде. Це за умови, що вже перехворіла переважна більшість населення. Але, можливо, ще будуть значні погіршення. Восени, взимку ... Ковід стає сезонним захворюванням", - резюмував Дубровський.

Як ми писали раніше, інфекціоніст розповів, коли коронавірус піде на спад.

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