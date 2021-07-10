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Эпидемиолог дал грустный прогноз о новой вспышке COVID-19 в Украине: ситуация будет как в России

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Суббота 10 июля 2021 09:47
Эпидемиолог дал грустный прогноз о новой вспышке COVID-19 в Украине: ситуация будет как в России Коллаж РБК-Украина: эпидемиолог предупредил о новой вспышке коронавируса в Украине
Автор: Владимир Костырин

В Украине вакцинация населения от коронавируса имеет низкий охват групп риска и остается по количеству на низком уровне, что может привести к довольно тяжелым последствиям при новой вспышке COVID-19, в частности из-за варианта "Дельта", считает руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

Об этом медик высказался в эфире программы "Сегодня вечером" на канале "Украина 24".

Он отметил, что в Украине при такой вспышке вероятен высокий уровень госпитализации и смертности, как это фиксируется в РФ.

Эпидемиолог обратил внимание, что прививки от коронавируса получили чуть более 17% украинцев в возрасте 60+, которые входят в группу риска.

"Это критически мало, потому что с приходом "Дельты", скоро мы ожидаем вспышку в стране", - заявил Александрин.

Эксперт обратил внимание, что в целом в Украине наблюдается "очень низкий охват" этих групп риска, которых должны были уже вакцинировать на сегодняшний день.

Такая ситуация грозит в случае скачка уровня новых заражений привести к значительному увеличению госпитализаций, а также росту числа летальных случаев.

"Чуть позже мы увидим ситуацию, как, например, в России, когда низкий охват вакцинопрофилактики населения, особенно групп риска - мы будем видеть высокий уровень госпитализации, смертности", - сказал инфекционист.

Напомним, ранее эпидемиолог заявил, что в Украине значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, но завершилась не волна COVID-19, а ее третий пик.

Также мы писали о том, что эксперты прогнозируют введение нового карантина в Украине уже осенью.

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