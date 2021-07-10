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Епідеміолог дав сумний прогноз про новий спалах COVID-19 в Україні: ситуація буде як у Росії

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Субота 10 липня 2021 09:47
Епідеміолог дав сумний прогноз про новий спалах COVID-19 в Україні: ситуація буде як у Росії Колаж РБК-Україна: епідеміолог попередив про новий спалах коронавірусу в Україні
Автор: Володимир Костирін

В Україні вакцинація населення від коронавірусу має низьке охоплення груп ризику і залишається за кількістю на низькому рівні, що може призвести до досить тяжких наслідків при новому спалаху COVID-19, зокрема через варіант "Дельта", вважає керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.

Про це медик висловився в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на каналі "Україна 24".

Він зазначив, що в Україні при такому спалаху вірогідний високий рівень госпіталізації та смертності, як це фіксується в РФ.

Епідеміолог звернув увагу, що щеплення від коронавірусу отримали трохи більше ніж 17% українців у віці 60+, які входять до групи ризику.

"Це критично мало, тому що з приходом "Дельти", скоро ми очікуємо спалах в країні", - заявив Александрін.

Експерт звернув увагу, що в цілому в Україні спостерігається "дуже низьке охоплення" цих груп ризику, яких повинні були вже вакцинувати на сьогодні.

Така ситуація загрожує в разі стрибка рівня нових заражень привести до значного збільшення госпіталізацій, а також зростання числа летальних випадків.

"Трохи пізніше ми побачимо ситуацію, як, наприклад, в Росії, коли низьке охоплення вакцинопрофілактики населення, особливо груп ризику - ми будемо бачити високий рівень госпіталізації, смертності", - сказав інфекціоніст.

Нагадаємо, раніше епідеміолог заявив, що в Україні значно знизилася захворюваність на коронавірус, але завершилася не хвиля COVID-19, а її третій пік.

Також ми писали про те, що експерти прогнозують введення нового карантину в Україні вже восени.

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