Эпатажная украинская блогер с гигантскими скулами еще больше "выросла": фото до и после

"800 cc вместо 425 сс. Такие и хотела изначально, но так как я от природы была как мальчик,в первую операцию влезла только половина желаемого объема. Через год кожа растянулась и вставили в меня желанный имплант", - подписала Настя фото, на котором похвасталась "обновками".

Фото слева направо: 1 - Анастасия Покрищук до операций, 2 - до увеличений груди, снизу - последний снимок

Настя также показала видео из турецкой клиники, где она лежит на кушетке только-только очнувшись от наркоза.

Кроме скул и груди Анастасия имеет "сделанные" губы, подбородок (она убрала ямку), также она сделала инъекции в носогубные складки и липосакцию в области живота.

Кто такая Анастасия Покрищук

Девушке 32 года, она живет в Киеве и активно эксплуатирует свой шок-образ. Помимо внешнего вида, Настя любит привлекать всеобщее внимание своим эпатажным поведением. Блогер довольно резко рассуждает об отношениях, месте женщины в обществе, матерясь "как сапожник".

Любимого мужчины у девушки нет (или она не афиширует), зато она выбирает другие, более полезные занятия. К примеру, помогает приютам для животных. Настя позиционирует себя как чайлдфри, но задумывается над усыновлением ребенка.

Сейчас у девушки более 270 тысяч подписчиков в Instagram, и армия ее поклонников, как, впрочем, и хейтеров, растет.