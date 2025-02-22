Енергія Місяця принесе особливі події. Астролог дала прогноз на сьогодні

Прогноз астропогоди на 22 лютого

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Можливі відвідування перукарні. Апатія буде ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпоряджатися. Не треба зловживати сексуальними практиками: порушення цих рекомендацій може призвести до захворювань статевих органів", - зазначила Соловйова.

За її словами, цієї суботи треба займатися масштабними довгостроковими проектами. Цей день може стати періодом пробудження енергій природи, які сприяють творенню. Можна отримати одкровення та потужну силу.

"Енергія Місяця має велику силу та потребує обов’язкової реалізації. Потрібні спеціальні вправи та йога. Зміцнюйте здоров’я, підвищуйте свій духовний рівень. Займайтесь активною творчою роботою. Цей день - період пізнання потаємного, самоаналізу, медитації, звільнення від страхів. Корисний відпочинок на природі", - розповіла астролог.



Гороскоп на 22 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

22 лютого - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

Соловйова нагадала, що Сатурн здатний щедро винагороджувати тих, хто гідно сприймає всі випробування. Тому, для збалансування енергій цієї планети треба бути чесними, працьовитими. Турбуйтеся про інших.

"Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - резюмувала астролог.