Енергетичні вампіри. Ці знаки Зодіаку грають почуттями усіх навколо

Скорпіон

Представники цього знаку Зодіаку наділені енергією та пристрастю, які можуть придушувати людей навколо. Скорпіони вважаються власниками та маніпуляторами, у стосунках з ними буває непросто. Втім, вони легко відмовляються від хитрих ігор та емоційних пасток, коли знаходять людину, якій можна довіряти.

Риби

Люди, народжені під цим знаком, можуть бути дуже чуйними та чутливими, вбирати емоції оточуючих, ніби губка. І якщо їм хочеться втекти від реальності, вони починають грати почуттями людей, іноді навіть ненавмисно. Часто це призводить до конфліктів, проте якщо Риби виявлять терпіння, то можуть створити міцний зв'язок, в якому не доведеться маніпулювати.

Лев

Вони сміливі та впевнені в собі, проте дуже потребують захоплення та уваги з боку людей навколо. Іноді здається, що Леви щедрі й люблячі, але часто їхній розум туманять жага до авантюр і влади, бажання бути на першому місці. Заради цього вони можуть грати на почуттях людей. Представники цього знаку Зодіаку заспокоюються і не плетуть інтриги лише тоді, коли відчувають, що їх люблять.

Близнюки

Представники цього знаку Зодіаку відомі своєю двоїстою природою. Вони легко підлаштовуються під обставини, проте часто тікають від відповідальності та грають на емоціях. Близнюки можуть ставати енергетичними вампірами, але утихомирити їх характер допоможуть довірчі стосунки без натяку на зраду.