"Енергетичні вампіри". Які електроприлади таємно "накручують" кіловати

Ноутбуки, комп’ютери та їхні аксесуари

Комп’ютери - один із основних споживачів енергії у домі. Наприклад, ноутбук потужністю 50 Вт за 8 годин роботи щодня може витрачати значну кількість енергії. У режимі очікування він споживає лише 3 Вт, але за цілий рік навіть це перетворюється на значні витрати.

Також важливо вимикати монітори, принтери та інші аксесуари, які часто залишаються у "сплячому режимі". Пристрій, який здається вимкненим, може споживати енергію, поки не буде витягнутий з розетки. Краще використовувати подовжувачі з вимикачем, щоб простіше було керувати живленням кількох пристроїв одразу.

Зарядні пристрої та побутова електроніка

Навіть якщо телефон заряджений, залишений у розетці адаптер продовжує витрачати енергію. Зарядка потужністю 5 Вт при постійному підключенні може витрачати до 0,25 Вт у режимі очікування. Це здається незначним, але за рік ці витрати накопичуються. Особливо небезпечно використовувати неоригінальні зарядки, які можуть споживати більше енергії.

Також сюди варто додати будильники, радіоприймачі та інші дрібні прилади, які часто залишають увімкненими. Рекомендовано перед виходом з дому відключати всі пристрої, які не використовуються.

Кожен пристрій, увімкнутий у розетку, споживає електрику (фото: Pixabay.com)

Побутова техніка на кухні

Хоча холодильник неможливо вимкнути, його ефективність можна підвищити. Якщо на теплообміннику накопичується пил, пристрою важче працювати, і він споживає більше електроенергії. Регулярне чищення задньої частини холодильника та ущільнювачів на дверцятах може зменшити споживання.

До “енергетичних вампірів” також належать мікрохвильовки, тостери та кавоварки. Навіть у вимкненому стані, залишені в розетці, вони витрачають електроенергію. Підключення через один подовжувач допоможе швидко їх усі відключити після використання.

Телевізори та роутери

Багато телевізорів, приставок та ігрових консолей споживають енергію навіть у режимі очікування. Використання подовжувача з вимикачем допоможе легко вимикати всі пристрої одразу. Навіть Wi-Fi роутер, якщо залишити його увімкненим під час відпустки, додасть зайвих витрат.

Увімкнені розетки з підключеними зарядками, навіть без пристроїв, все одно споживають енергію. Щоденна звичка вимикати техніку з розеток допомагає зекономити без зайвих зусиль. Варто сформувати звичку перевіряти розетки перед виходом з дому або перед сном.