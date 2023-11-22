Ендокринолог розповіла про "бум", який відбувається з організмом під час стресу

Що відбувається під час стресу

Організм людини змушений постійно підлаштовуватися, щоб зменшити негативний вплив переживань, наскільки це можливо за даних умов. І впоратися з цим йому допомагають передусім гормони.

Ендокринолог Діна Крилова розповіла, що відбувається з організмом під час стресу на гормональному рівні.

Реакції на стрес пов’язані з посиленою секрецією (виділенням) глюкокортикоїдів, катехоламінів та пролактину.

Основний ефект від такого гормонального "буму" - збільшити мобілізацію джерел енергії та адаптувати організм до нових обставин.

Лікар каже, коли "стресових" гормонів виділяється надміру, то це може призвести до розвитку ендокринних порушень.

До того ж, стрес може вплинути на перебіг багатьох уже наявних у людини ендокринних розладів. Наприклад, сприяти прогресуванню порушень роботи надниркових залоз і захворювань щитоподібної залози.

Кортизол

Ендокринолог зазначила, що це глюкокортикостероїд, який виробляється наднирниками за будь-якого хвилювання або фізичного навантаження.

За таких обставин він підвищує рівень глюкози в крові та артеріальний тиск, може призводити до набору ваги, оскільки пов’язаний із підвищенням апетиту й сприяє відкладенню жиру.

Пролактин

Такий гормон виробляється гіпофізом. Він бере участь у статевому дозріванні, зокрема впливає на розвиток молочних залоз і на лактацію в жінки надалі.

Важливо пам'ятати, коли його забагато, то в людини спостерігається зниження лібідо, нагрубання молочних залоз, порушення менструального циклу та інші симптоми.

Катехоламіни

Такий гормон виділяється в кров, коли людина відчуває сильні емоції або небезпеку. На фізіологічному рівні це проявляється реакцією "бий або біжи" - дихальні шляхи розширяються, щоб забезпечити м’язи киснем, кровоносні судини звужуються, щоб перенаправити кров до основних груп м’язів.

Адреналін викликає помітне збільшення сили та продуктивності, а також підвищує усвідомленість у стресовий момент. Адреналін може продовжувати діяти ще протягом години після того, як небезпека минула.

За словами ендокринолога, якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися зі стресом самостійно, не відкладайте візит до спеціаліста з психічного здоров’я. Хронічний стрес сприяє розвитку безлічі загрозливих станів.