Emexes Dent: всі переваги нової CRM-системи для стоматологічної практики

Що таке Emexes Dent?

"Емексес Дент" - це зручний та функціональний софт для керування роботою стоматологічної практики, від кабінету до мережі клінік. Програмне забезпечення, до створення якого доклали зусиль кращі спеціалісти у сфері IT, провідні стоматологи, керівники та власники медичних закладів. Інноваційний програмний продукт дійсно заслуговує на увагу!

Користувачі, які вже встигли ознайомитись з роботою системи Emexes Dent, відзначають простоту та зручність у застосуванні. Більше за те: у кожного користувача є можливість скористатися послугами персонального менеджера, отримати допомогу у впровадженні CRМ-системи.

Основні переваги Емексес Дент

Розробники Емексес Дент впевнені: новий програмний продукт має величезні перспективи та має всі шанси стати ідеальним варіантом, як для щойно заснованого бізнесу в сфері стоматологічних послуг, так і для медичних закладів, що прагнуть перейти до використання більш зручної та ефективної системи CRМ.

Ось лише декілька важливих переваг та унікальних можливостей, які відкриває Emexes Dent для користувачів:

1. Інтерактивна зубна формула та електронні карти пацієнтів

2. Управління роботою всього медичного закладу в режимі онлайн. З системою Емексес Дент, керівник отримує можливість відстеження будь-яких змін у розкладі лікарів, прийомі пацієнтів або фінансових питаннях.

3. Автоматизована система звітів. Детальний аналіз всього обсягу інформації, яка стосується послуг та клієнтів, співробітників, відстежує зміни у балансі та в автоматичному режимі формує звіт, що дозволяє миттєво аналізувати, наскільки успішною та ефективною є робота вашого медичної закладу.

4. Індивідуальні рівні доступу для кожного співробітника, що обмежені колом його функції - дозволяють суттєво зменшити вірогідність випадкових помилок, коли працівник, через неуважність, зайшов не в той розділ програми.

5. Використовуючи розділі “Партнери” користувач має можливість налагодити співпрацю з іншими клініками, наприклад - для направлення пацієнтів, що потребують додаткового дослідження або іншої послуги.

Тотальна автоматизація

Навіть людина, максимально далека від медицини, не може не помітити, як багато рутинної роботи мають виконувати лікарі та медичні працівники всіх рівнів, витрачаючи на це безліч часу та зусиль. Завдяки системі Емексес Дент ви можете запровадити дійсно революційні зміни. Тепер складання індивідуальних графіків лікарів, облік робочого часу та прийнятих пацієнтів, облік матеріалів на складі, розсилка нагадувань пацієнтам про запис до лікаря, а також багато інших процесів може відбуватися в повністю автоматизованому режимі.

Залишається додати, що програми Emexes Dent доступна на надзвичайно вигідних умовах, а доступ до її сервісів протягом першого року користування є цілком безкоштовним.