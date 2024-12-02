Елтон Джон частково втратив зір і зворушив зверненням до шанувальників

У вересні британський музикант Елтон Джон повідомив про часткову втрату зору через інфекцію очей. І тепер 77-річний артист повернувся на сцену і висловився щодо своїх виступів.

Елтон Джон висловився про свій зір

Під час прем'єри мюзиклу "Диявол носить Prada", яка відбулася у неділю, 1 грудня, зірка звернувся до шанувальників та зізнався, що не може нормально бачити шоу.

"Як деякі з вас, можливо, знають, у мене були проблеми, і тепер я втратив зір. Я не зміг побачити виступ, але мені все сподобалося", - поділився володар "Греммі", коли був на сцені.

Також відомо, що обранець музиканта Девід Ферніш допоміг йому спуститися зі сцени після закінчення шоу. Джон також зазначив, що 62-річний партнер підтримує його у цій складній ситуації.

"Моєму чоловікові, який є моєю скелею, тому що я не міг прийти на багато попередніх показів... Мені важко це бачити, але я люблю це чути, і сьогодні ввечері було справді добре", - зізнався селебриті.

Елтон Джон розповів про свій стан (Фото: instagram.com/eltonjohn)

Виконавець раніше розповідав, що заразився інфекцією, і на тлі цього у нього частково зник зір.

"Я відновлююсь, але це надзвичайно повільний процес, і потрібен деякий час, перш ніж зір повернеться до мого ураженого ока", - писав Елтон у своїх соцмережах.

"Я дуже вдячний чудовій команді лікарів і медсестер, моїй родині, які піклуються про мене останні тижні", - також ділився Джон. - Я спокійно провів літо, відновлюючись удома, і відчуваю позитивний прогрес у своєму лікуванні та одужанні".

В інтерв'ю Good Morning America в листопаді виконавець підтвердив той факт, що втратив зір на праве око під час своєї відпустки в липні. Він говорив, що втрата відбулася через очну інфекцію, яку він переніс, перебуваючи на півдні Франції:

"Мене щось вразило, і я нічого не бачу. Я нічого не можу читати, нічого не можу дивитися", - пояснював він.

Елтон Джон заразився інфекцією у липні, під час перебування на півдні Франції (Фото: instagram.com/eltonjohn)

Артист додавав, що ліве око "не в найкращому стані", і казав, що "бере на себе ініціативу, аби покращити ситуацію".

В іншому своєму інтерв'ю знаменитість розповідав, що пройшов уже певний час з того часу, як він нічого не робив у студії, маючи на увазі, що його творча діяльність поки на паузі.

"Є надія та підбадьорення, що все буде добре, але зараз є трохи застряг. Я не знаю, як піти в студію і почати записувати", - ділився Джон.