Елку у Офиса президента украсили необычным декором: что известно

Елку, открытую 19 декабря возле Офиса президента, украсили новогодними игрушками от детей с особыми потребностями. Проект проходит уже второй раз по инициативе первой леди Украины - Елены Зеленской.
Об этом пишет РБК-Украина.STYLER.
"Начав традицию в прошлом году, я очень хотела ее продолжить. Мы послали общественным организациям и волонтерам со всей страны необходимые для творчества материалы и краски и попросили использовать воображение для того, чтобы вместе украсить елку возле Офиса президента. Вместо этого получили игрушки, которые разрисовали дети", - поделилась первая леди.
Всего елку украсили 125 шариками, каждый из которых уникален.
Напомним, что это уже вторая такая елка, которую Елена Зеленская создала вместе с детьми к новогодним праздникам. В прошлом году игрушки по авторским макетам детей отпечатали по специальной технологии с помощью ЗD-принтера.
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