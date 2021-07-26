Елизавета II вычеркнула дочь Меган и Гарри из списка наследников: что произошло

Маленькая Лили должна по праву занять в этом списке восьмое место - сразу после своего старшего брата Арчи Харрисона, который появился на свет 6 мая 2019-го.

Сына Меган и Гарри внесли в список наследования через пятнадцать дней после его рождения, а вот с дочкой Меган и Гарри пока не спешат.

Первые места в этом перечне занимают дед девочки - принц Чарльз, затем ее дядя - принц Уильям, его дети - Джордж, Шарлотта, Луи, затем отец - принц Гарри и ее брат Арчи. Но вместо Лилибет Дианы на восьмом месте второй сын королевы - принц Эндрю, а затем - его дети.

Источники, приближенные к королевской семье, предполагают, что таким оттягиванием королева хочет приструнить непокорных внука и невестку. Ведь они после "побега из дворца" позволяют себе нелицеприятные высказывания в сторону семьи.

Напомним, что дочь Меган Маркл и принца Гарри родилась за пределами Великобритании 4 июня 2021 года - в Санта-Барбаре, штат Калифорния, США.

Девочку назвали в честь прабабушки и погибшей бабушки - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор (Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor).