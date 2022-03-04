Королева Великобритании Елизавета II сделала "щедрое частное" пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям (DEC).
Об этом сообщает газета Daily Telegraph.
Сам комитет рассказал о нем на своей странице в Instagram.
"Большое спасибо Ее Величеству королеве за продолжение поддержки Комитета по чрезвычайным ситуациям и за щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. @RoyalFamily #UkraineAppeal", - сказано в сообщении DEC.
О какой именно суме идет речь, не указывается.
Отметим, что DEC (Тhe Disasters Emergency Committee) – Комитет по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях объединяет 15 ведущих благотворительных организаций Великобритании, занимающихся сбором средств для быстрого и эффективного реагирования на стихийные бедствия за границей.
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