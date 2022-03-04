UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Елизавета II сделала "щедрое частное" пожертвование в фонд помощи украинским беженцам

Автор: Людмила Жукова

Королева Великобритании Елизавета II сделала "щедрое частное" пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям (DEC).

Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

Сам комитет рассказал о нем на своей странице в Instagram.

"Большое спасибо Ее Величеству королеве за продолжение поддержки Комитета по чрезвычайным ситуациям и за щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. @RoyalFamily #UkraineAppeal", - сказано в сообщении DEC.

О какой именно суме идет речь, не указывается.

Отметим, что DEC (Тhe Disasters Emergency Committee) – Комитет по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях объединяет 15 ведущих благотворительных организаций Великобритании, занимающихся сбором средств для быстрого и эффективного реагирования на стихийные бедствия за границей.

Ранее мы писали о том, как Ким Кардашьян, Дэвид Линч, Александра Даддарио и другие мировые звезды выразили поддержку Украине.

Также мы писали о том, что чемпион мира по фридайвингу задержит дыхание на час, чтобы собрать 20 тысяч долларов для детей в бомбоубежищах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елизавета II