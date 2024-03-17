"Елітні війська": дивіться рідкісні кадри з бойовими водолазами, які нищать ворога в тилу

Ліберов розповів, що ці кадри було зроблено на початку березня, на півдні, в Одесі. На них можна побачити цікаве тренування бойових водолазів з загону спецпризначення.



Бойові водолази (фото: instagram.com/libkos)

"Коротше, це наші елітні війська, які роблять наднебезпечну та зовсім непублічну роботу, але, як правило, дуже неприємну та болючу для ворога. На рахунку хлопців немало успішних операцій в тилу ворога, а човен, який на тренуванні ми лагідно прозвали "одуванчик" - весь в зароблених дірках від ворожих куль", - зазначив фотограф.

Військові-водолази (фото: instagram.com/libkos)

Також він розповів, що це тренування "красномовно натякає" на характер спецоперацій, які проводять українські військові. Вони мають підплисти човном на небезпечну до берега відстань, причепити до себе важку міну, зануритись під воду та непомітно здійснити мінування берега.

Тренування військових (фото: instagram.com/libkos)

А потім їм потрібно повернутися до човна та швидко дістатися безпечного місця, поки не помітив ворог.

Водолази, які мінують ворожі позиції (фото: instagram.com/libkos)

"І так, морська вода й на початку березня ще дуже холодна, а багато виконаних ними завдань відбувались взагалі взимку", - додав Ліберов.



Бойові українські водолази (фото: instagram.com/libkos)