Еліна Світоліна поділилась історією успіху під час She’s Mercedes

Головною темою події стала дискусія "Бути першою: жіноче лідерство у спорті та бізнесі". Еліна поділилася історією свого успіху: як проста дівчинка з Одеси стала світовою зіркою спорту, як перші перемоги на корті змінили її життя, які виклики довелося подолати, та що для неї означає справжнє лідерство.

Вона також розповіла, як важливо мати поряд надійних партнерів, які поділяють твої цінності, підтримують у складні моменти та допомагають рухатися вперед.

"Для мене "бути першою" - це не лише про титули чи рейтинги. Це про сміливість йти вперед, навіть коли перед тобою ще ніхто цього не робив. Це про готовність долати бар’єри, брати на себе відповідальність і залишати після себе щось більше, ніж просто перемоги. У жіночому лідерстві, як у спорті, є кілька ключових принципів. Перший - це наполегливість. Важливо бути готовою до викликів і не здаватися, навіть якщо шлях здається надто складним. Другий - самовідданість. У спорті й бізнесі результат приходить до тих, хто повністю віддається своїй справі, вдосконалюється щодня. І третій - підтримка інших", - зазначила Еліна Світоліна.

За її словами, справжнє лідерство - це не лише про особистий успіх, а й про створення можливостей для тих, хто йде своїм шляхом.

"Саме тому я завжди намагаюся використовувати свій досвід і життєвий шлях, щоб надихати дівчат і жінок вірити в себе й змінювати правила гри. І мені дуже близька філософія Mercedes-Benz - вони не просто створюють автомобілі, а задають стандарти. Це теж справжнє лідерство", - додала вона.

CEO компанії "Автокапітал" Валерій Анохін подякував Еліні за надихаючу розмову та партнерство.

"Еліно, для нас велика честь бути частиною Вашого успіху. Ви уособлюєте силу, відданість та прагнення до перемоги – риси, які поділяє і наш бренд. Ми пишаємося тим, що Mercedes-Benz в Україні – ваш надійний партнер на цьому шляху. Бажаємо вам подальших тріумфів і завжди комфортних подорожей у ритмі перемоги", - сказав він.

Яскравим завершенням вечора стала інтерактивна арт-інсталяція, у створенні якої взяли участь Еліна Світоліна та гості заходу. Разом вони виклали логотип Mercedes-Benz із тенісних м’ячів – символічне поєднання спорту, мистецтва та командної роботи. Ця унікальна композиція стала нагадуванням, що кожна перемога складається з маленьких кроків і спільних зусиль.

З 2024 року Mercedes-Benz в Україні є офіційним автомобільним партнером Еліни Світоліної. Це не просто партнерство – це унікальна єдність спільних цінностей. Лідерство, наполегливість, інновації та прагнення до досконалості – те, що об’єднує легендарний бренд та видатну спортсменку.

She's Mercedes – це більше, ніж міжнародна ініціатива бренду. Це спільнота жінок, які надихають одна одну, діляться досвідом і допомагають змінювати цей світ. Відколи Mercedes-Benz запустив цю платформу у 2015 році, вона об’єднала тисячі жінок по всьому світу, які прагнуть більшого та не бояться бути першими.

Захід з Еліною Світоліною став не просто вечором натхнення, а відправною точкою для всесвітньої ініціативи She's Mercedes в Україні. Як ідеї лідерства, сили духу та інновацій рухають Mercedes-Benz вперед, так і ця подія відкрила новий простір для діалогу про жіноче лідерство, натхнення та підтримку.