Еліксир молодості та здоров'я: розкрито секрет напою, який уповільнює старіння

З роками ми все більше починаємо цінувати здоров'я та прагнемо зберегти молодість якомога довше. Існує безліч способів підтримати свій організм, і один з них - це звичайний, але дуже корисний продукт, який може стати справжнім еліксиром молодості.

Про який відомий всім нам продукт йде мова - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який напій омолоджує

Кістковий бульйон - це справжня скарбниця вітамінів та мінералів, таких як магній, кальцій, фосфор та вітаміни групи В. Проте, найціннішим компонентом цього напою є натуральний колаген. Саме колаген відповідає за тонус та еластичність нашої шкіри, запобігаючи появі зморшок та передчасному старінню. Він підтримує шкіру пружною та гладенькою, зменшуючи видимість зморшок та запобігаючи їх появі.

Колаген – будівельний матеріал для всього організму

Колаген - це не тільки запорука красивої шкіри. Він також зміцнює сполучну тканину та кістки, захищаючи їх від втрати кальцію та розвитку остеопорозу. Регулярне вживання кісткового бульйону може допомогти зберегти міцність кісток та суглобів, зменшуючи ризик травм та захворювань опорно-рухового апарату.

Як приготувати еліксир молодості

Для приготування кісткового бульйону можна використовувати курячі або яловичі кістки. Щоб отримати максимум користі, курячі кістки потрібно варити не менше 2 годин, а яловичі – від 6 до 12 годин. Чим довше вариться бульйон, тим більше колагену та інших корисних речовин він містить. Готовий бульйон можна вживати як окрему страву, додавати до супів або використовувати для приготування інших страв.

Як приготувати правильний бульйон