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Где ели, там и ср*ли: на видео показали, как жили оккупанты в захваченном Тростянце

Новина українською →
Тростянець, Пятница 01 апреля 2022 10:10
Где ели, там и ср*ли: на видео показали, как жили оккупанты в захваченном Тростянце Коллаж РБК-Украина: как жили оккупанты в захваченном Тростянце
Автор: Светлана Мащенко

26 марта стало известно, что Тростянец Сумской области освободили от оккупантов силами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", бойцов теробороны и местных партизан. Захватчики, державшие город, оставили после себя кучи грязи, объедков и фекалий.

Смотрите в материале Styler ниже на тот "русский мир", которые хотят принести нам "освободители".

В многострадальном городе сейчас работают саперы, ГСЧСники, коммунальщики. Сперва надо обследовать территории на минно-взрывные устройства, потом уже можно будет разбирать завалы.

По словам спасателя, пока что (на второй день), под завалами погибших не нашли, говорится в сюжете Українського свідка.

Оккупанты, жившие в одном из бомбоубежищ, замусорили там все.

"В одном месте у них был и туалет, и кухня, и ванная. То есть вмсете они ходили в одной комнате... Там где спали, там они ходили и в туалет, там они и ели", - рассказывает сотрудник ГСЧС.

На кадрах видно, что в умывальнике остались заваренные макароны быстрого приготовления, очевидно, их прямо там и готовили. Недалеко от фекалии - в одной кучке дер*ма георгиевская ленточка.

К счастью, видео запахи не может передавать...

Ранее мы писали, что оккупанты пришли под Харьков и "освободили" там коров. Появилось видео.

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