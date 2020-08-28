Елена Зеленская показала грустного кота: к чему это?

Елена Зеленская показала на фото своего печального кота. Животное, по словам первой леди, не очень радуется тому, что в сети время от времени появляются ее фейковые аккаунты.

Интересно, что пользователи сети в комментариях разделились на два лагеря. Кое-кто поддержал Зеленскую за пост в Facebook, а кое-кого несколько удивила публикация такого рода.

"Это - мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты", - написала первая леди.

По ее словам, в последнее время появляются сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах якобы от ее имени. Однако лишь эта страница в Facebook, а также Instagram - @olenazelenska_official - настоящие.

Кот Елены Зеленской (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

"Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться, независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или ввел в заблуждение", - отметила Зеленская.

А вот любых других страниц, тем более канала в YouTube у первой леди нет.

"Если что-то изменится - обязательно сообщу! А всем моим подписчикам в Facebook и Instagram спасибо, что вы со мной", - резюмировала первая леди.

Некоторые подписчики удивились из-за публикации такого рода, о чем рассказали в комментариях:

"Это все, что вас смущает сегодня? Вот беда!

Неужели вы думаете, что вашей персоной кто-то сильно интересуется?

К чему, вообще, кот?! Видимо, на не очень умную головушку, так повлияла болезнь, головушка, совсем с ума сошла".

А какая разница? Какая разница где вы постите мысли ваших райтеров".

А много кто высказал Елене Зеленской поддержку:

"Не обращайте внимания. Умные - понимают, а другим не докажешь;

Лена, Вы умничка, здоровья, терпения, не обращайте внимание на больных, здоровых и здравомыслящих больше.

Мы вас любим! Вы самая лучшая первая леди. Спасибо за красивый праздник ко дню Независимости! Терпения вам с президентом!"

Ранее мы писали, что Зеленская впервые рассказала, как перенесла коронавирус. Она говорит, что было действительно плохо.