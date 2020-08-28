Елена Зеленская показала грустного кота: к чему это?

Елена Зеленская рассказала, что ее кот грустит из-за фейковости в соцсетях
Елена Зеленская показала на фото своего печального кота. Животное, по словам первой леди, не очень радуется тому, что в сети время от времени появляются ее фейковые аккаунты.
Интересно, что пользователи сети в комментариях разделились на два лагеря. Кое-кто поддержал Зеленскую за пост в Facebook, а кое-кого несколько удивила публикация такого рода.
"Это - мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты", - написала первая леди.
По ее словам, в последнее время появляются сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах якобы от ее имени. Однако лишь эта страница в Facebook, а также Instagram - @olenazelenska_official - настоящие.
Кот Елены Зеленской (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
"Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться, независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или ввел в заблуждение", - отметила Зеленская.
А вот любых других страниц, тем более канала в YouTube у первой леди нет.
"Если что-то изменится - обязательно сообщу! А всем моим подписчикам в Facebook и Instagram спасибо, что вы со мной", - резюмировала первая леди.
Некоторые подписчики удивились из-за публикации такого рода, о чем рассказали в комментариях:
А много кто высказал Елене Зеленской поддержку:
Ранее мы писали, что Зеленская впервые рассказала, как перенесла коронавирус. Она говорит, что было действительно плохо.