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Елена Зеленская показала грустного кота: к чему это?

Автор: Светлана Мащенко

Елена Зеленская рассказала, что ее кот грустит из-за фейковости в соцсетях

Елена Зеленская показала на фото своего печального кота. Животное, по словам первой леди, не очень радуется тому, что в сети время от времени появляются ее фейковые аккаунты.

Интересно, что пользователи сети в комментариях разделились на два лагеря. Кое-кто поддержал Зеленскую за пост в Facebook, а кое-кого несколько удивила публикация такого рода.

"Это - мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты", - написала первая леди.

По ее словам, в последнее время появляются сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах якобы от ее имени. Однако лишь эта страница в Facebook, а также Instagram - @olenazelenska_official - настоящие.

Кот Елены Зеленской (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

"Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться, независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или ввел в заблуждение", - отметила Зеленская.

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А вот любых других страниц, тем более канала в YouTube у первой леди нет.

"Если что-то изменится - обязательно сообщу! А всем моим подписчикам в Facebook и Instagram спасибо, что вы со мной", - резюмировала первая леди.

Некоторые подписчики удивились из-за публикации такого рода, о чем рассказали в комментариях:

  • "Это все, что вас смущает сегодня? Вот беда!
  • Неужели вы думаете, что вашей персоной кто-то сильно интересуется?
  • К чему, вообще, кот?! Видимо, на не очень умную головушку, так повлияла болезнь, головушка, совсем с ума сошла".
  • А какая разница? Какая разница где вы постите мысли ваших райтеров".

А много кто высказал Елене Зеленской поддержку:

  • "Не обращайте внимания. Умные - понимают, а другим не докажешь;
  • Лена, Вы умничка, здоровья, терпения, не обращайте внимание на больных, здоровых и здравомыслящих больше.
  • Мы вас любим! Вы самая лучшая первая леди. Спасибо за красивый праздник ко дню Независимости! Терпения вам с президентом!"

Ранее мы писали, что Зеленская впервые рассказала, как перенесла коронавирус. Она говорит, что было действительно плохо.

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