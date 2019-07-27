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Елена Зеленская в купальнике: появились пикантные фото первой леди

STYLERПерсоны    27.07.2019 - 12:51
Елена Зеленская в купальнике: появились пикантные фото первой леди
Фото: Елена Зеленская (Facebook)

Елена Зеленская раньше часто публиковала фото из семейного архива

Первая леди Украины Елена Зеленская после избрания ее мужа президентом кардинально "почистила" аккаунты в соцсетях. Супруга главы государства, видимо, не очень хотела, чтобы пикантные фото появились на всеобщем обозрении.

Ранее жена Зеленского охотно делилась историями из жизни, публиковала неформальные снимки, но 21 апреля все изменилось. Елена Кияшко (девичья фамилия Зеленской) обрела новый статус. Ее супруг стал президентом, а значит личную жизнь теперь нельзя так афишировать, как она делала раньше, когда муж работал актером-комиком.

Зеленская всегда подчеркивала, что прежде всего она мать. В своем Instagram она публиковала теплые, семейные фото с детьми, которых, как известно, у супругов двое.

Елена Зеленская в купальнике: появились пикантные фото первой леди

Фото: Супруги с сыном Кириллом на отдыхе

К слову, Елена обожала постить семейные фото с отдыха.

Елена Зеленская в купальнике: появились пикантные фото первой ледиФото: Елена Зеленская на отдыхе 

Море, солнце, пляж - все это Зеленская любит и обожает. На этом фото ее можно увидеть в розовом купальнике. Она улыбается и ,очевидно, наслаждается отдыхом на море.

Елена Зеленская в купальнике: появились пикантные фото первой ледиФото: Елена Зеленская с подругой

43-летняя первая леди любит позировать перед камерой, жаль, что теперь эти снимки остались только в ее личных архивах.

Елена Зеленская в купальнике: появились пикантные фото первой леди

Фото: Елена Зеленская с удовольствием позирует

Напомним, что Елена Зеленская – по образованию архитектор, но никогда не работала по специальности, которую получила после обучения в университете. Довольно скоро она стала помогать мужу с созданием сценариев для студии "Квартал 95". Как и Владимир, Елена Зеленская числится бенефициаром этой компании.

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Мы писали, как Зеленская покорила Берлин необычным образом.

А ранее мы сообщали, как Елена Зеленская блистала в Брюсселе в стильном классическом образе. Для визита в военный госпиталь она выбрала классический наряд: черные укороченные брюки со стрелками и высокой посадкой, а также нежно-голубого оттенка полупрозрачная блуза с пышными рукавами-фонариками и необычным воротником.

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