Олена Зеленська в купальнику: з'явилися пікантні фото першої леді

Фото: Олена Зеленська (Facebook)

Олена Зеленська раніше часто публікувала фото з сімейного архіву

Перша леді України Олена Зеленська після обрання її чоловіка президентом кардинально "почистила" акаунти в соцмережах. Дружина голови держави, мабуть, не дуже хотіла, щоб пікантні фото з'явилися на загальному огляді.

Раніше дружина Зеленського охоче ділилася історіями з життя, публікувала неформальні знімки, але 21 квітня все змінилося. Олена Кияшко (дівоче прізвище Зеленської) отримала новий статус. Її чоловік став президентом, а значить особисте життя тепер не можна так афішувати, як вона робила раніше, коли чоловік працював актором-коміком.

Зеленська завжди підкреслювала, що насамперед вона мати. У своєму Instagram вона публікувала теплі, родинні фото з дітьми, яких, як відомо, у подружжя двоє.

Фото: Подружжя з сином Кирилом на відпочинку

До речі, Олена обожнювала постити сімейні фото з відпочинку.

Фото: Олена Зеленська на відпочинку

Море, сонце, пляж - все це Зеленська любить і обожнює. На цьому фото її можна побачити в рожевому купальнику. Вона посміхається і ,очевидно, насолоджується відпочинком на морі.

Фото: Олена Зеленська з подругою

43-річна перша леді любить позувати перед камерою, шкода, що тепер ці знімки залишилися тільки в її особистих архівах.

Фото: Олена Зеленська із задоволенням позує

Нагадаємо, що Олена Зеленська – за освітою архітектор, але ніколи не працювала за спеціальністю, яку отримала після навчання в університеті. Досить скоро вона стала допомагати чоловікові зі створенням сценаріїв для студії "Квартал 95". Як і Володимир, Олена Зеленська числиться бенефіціаром цієї компанії.

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Ми писали, як Зеленська підкорила Берлін незвичайним образом.

А раніше ми повідомляли, як Олена Зеленська блищала в Брюсселі у вишуканому класичному образі. Для візиту в військовий госпіталь вона обрала класичне вбрання: чорні укорочені брюки зі стрілками і високою посадкою, а також ніжно-блакитного відтінку напівпрозора блузка з пишними рукавами-ліхтариками і незвичайним коміром.