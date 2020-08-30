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Елена Кравец рассказала о своем самочувствии и борьбе с коронавирусом

Воскресенье 30 августа 2020 10:29
Елена Кравец рассказала о своем самочувствии и борьбе с коронавирусом
Елена Кравец (фото: Коллаж РБК-Украина)
Автор: Дарья Русина

Елена Кравец подцепила коронавирус из-за чего временно отказалась от съемок и работы. Анализ на COVID-19 показал положительный результат и артистка ушла на самоизоляцию. О том, как на данный момент протекает болезнь, Кравец рассказала в Instagram.

Звезда студии "Квартал 95" рассказала, что поборола коронавирус и бояться больше нечего. "Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя!" - прокомментировала звезда.

Елена Кравец рассказала о своем самочувствии и борьбе с коронавирусомЕлена Кравец поборола коронавирус (фото: instagram.com/lennykravets)

Подписчики искренне порадовались за Елену и пожелали крепкого здоровья. Некоторым было интересно узнать о подробностях болезни, однако звезда не стала отвечать на подобные вопросы:

  • Лена, а поделитесь, пожалуйста, симптомами, которые у вас были
  • Так быстро?
  • Мы рады, что вы здоровы, ждем новых проектов.
  • Леночка. Вы подняли мне настроение. Берегите себя.
  • Где тест покупали, Лена?
  • Приятные новости!

Елена Кравец рассказала о своем самочувствии и борьбе с коронавирусом

Елена Кравец поборола коронавирус (фото: instagram.com/lennykravets)

Елена Кравец рассказала о своем самочувствии и борьбе с коронавирусом

Напомним, что Сергей Бабкин подцепил COVID-19 после скандального шоу.

Мы рассказывали о том, что врач из Черновцов повторно подцепила COVID-19 и сообщила об источнике заражения.

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