Електронні сигарети та вейпи можуть знищити імунну систему: нове дослідження

У чому суть дослідження

Вчені проаналізували вплив прямого впливу нікотиновмісних і безнікотинових парів, на клітини, відомі як нейтрофіли.

Так, наприклад, попередні дослідження показали, що шкода легким від куріння може спричинити руйнування нейтрофілів.

Згідно з дослідженням, у здоровому організмі нейтрофіли зазвичай захищають легені, переміщаючись з крові в область потенційного пошкодження, перш ніж виконати низку профілактичних завдань.

"Електронні сигарети вважаються нібито меншою шкодою, нібито вони допомагають курцям кинути палити, але наші дані доповнюють поточні докази того, що електронні сигарети небезпечні, і наголошують на необхідності фінансування довгострокових досліджень серед вейперів", - сказав доктор Аарон Скотт, доцент Університет Бірмінгема.

Дослідники проаналізували 40 зразків від людей, які ніколи не курили та не вживали електронні сигарети, а потім піддали нейтрофіли крові впливу 40 затяжок неароматизованого вейпу, що, як показали попередні дослідження, є мінімальним щоденним впливом.

Вчені виявили, що хоча клітини все ще залишалися живими після короткочасного впливу парів електронних сигарет, але вони втратили здатність рухатися і не змогли виконувати свою захисну роль.

Цікаво, що пари рідин для електронних сигарет без нікотину мали ті самі недоліки, що пари рідин для електронних сигарет з нікотином.

"Таким чином, вплив, який пари електронних сигарет чинять на рухливість нейтрофілів, викликає серйозне занепокоєння, і, якщо людина курить постійно - вона буде постійно зазнавати респіраторних захворювань", - сказав Девід Тікетт, співавтор дослідження та професор медицини в Університеті Бірмінгема.

На думку вчених, здатність вейпінгу знижувати активність нейтрофілів незалежно від нікотину може мати негативні наслідки для здоров'я.