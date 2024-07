Від екстремального схуднення до набору ваги: як хвороба зробила найбагатшого нареченого у світі невпізнанним

Анант завжди був відомий своєю щільною статурою. У 2014 році він почав свій шлях до стрункості.

За приблизно 18 місяців Амбані-молодший зміг скинути 106 кілограмів, чим здивував громадськість.

Тоді його зовнішність значно покращилася. Амбані допомагали худнути відомий тренер зірок Боллівуду і найкраща команда дієтологів.

Here is how #AnantAmbani , son of India's billionaire couple lost 108 kgs in 18 months https://t.co/Do247aMzwj pic.twitter.com/Vj0M5rctA4

So happy to see Anant Ambani,lots of respect n sooo happy fr him.Takes a lot of willpower to loose 108kgs in 18mnths pic.twitter.com/Rfd6pgAeEn