Від екстремального схуднення до набору ваги: як хвороба зробила найбагатшого нареченого у світі невпізнанним
У мережі активно обговорюють весілля сина найбагатшої людини Індії. Батько 28-річного Ананта Амбані витратив на розкішне торжество близько 320 мільйонів доларів. Громадськість і ЗМІ звернули увагу на те, що за останні кілька років наречений значно змінився зовні.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує з'ясувати, що сталося зі спадкоємцем мільярдних статків.
Анант завжди був відомий своєю щільною статурою. У 2014 році він почав свій шлях до стрункості.
За приблизно 18 місяців Амбані-молодший зміг скинути 106 кілограмів, чим здивував громадськість.
Тоді його зовнішність значно покращилася. Амбані допомагали худнути відомий тренер зірок Боллівуду і найкраща команда дієтологів.
Here is how #AnantAmbani, son of India's billionaire couple lost 108 kgs in 18 months https://t.co/Do247aMzwj pic.twitter.com/Vj0M5rctA4— India Samvad (@indiasamvad_) April 10, 2016
So happy to see Anant Ambani,lots of respect n sooo happy fr him.Takes a lot of willpower to loose 108kgs in 18mnths pic.twitter.com/Rfd6pgAeEn— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 10, 2016
У 2020 році син найбагатшої людини Індії знову почав набирати вагу. У ЗМІ з'явилися чутки, що це сталося через хронічну астму, яка серйозно погіршила його здоров'я.
Також ще у 2017 році в пресі писали, що Амбані вживає велику кількість стероїдів, що теж могло вплинути на його фізичний стан.
Анант Амбані з дружиною (фото: instagram.com/mukeshambani304)
У розмові з Firstpost засновник Інституту травлення Муффазала Лакдавала припустив, що Амбані, імовірно, намагався знову схуднути перевіреними методами, але незворотні процеси в організмі вже не давали йому змоги досягти результатів.
У поєднанні з нездоровим способом життя це призвело до неминучого набору ваги.
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Під час написання матеріалу використовувалися наступні джерела: Daily Mail, Firstpost.
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