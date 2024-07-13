От экстремального похудения до набора веса: как болезнь сделала самого богатого жениха в мире неузнаваемым

В сети активно обсуждают свадьбу сына самого богатого человека Индии. Отец 28-летнего Ананта Амбани потратил на роскошное торжество около 320 миллионов долларов. Общественность и СМИ обратили внимание на то, что за последние несколько лет жених значительно изменился внешне.

Анант всегда был известен своим плотным телосложением. В 2014 году он начал свой путь к стройности.

За примерно 18 месяцев Амбани-младший смог сбросить 106 килограммов, чем удивил общественность.

Тогда его внешность значительно улучшилась. Амбани помогали худеть известный тренер звезд Болливуда и лучшая команда диетологов.

Here is how #AnantAmbani , son of India's billionaire couple lost 108 kgs in 18 months https://t.co/Do247aMzwj pic.twitter.com/Vj0M5rctA4 — Индия Samvad (@indiasamvad_) April 10, 2016

Это приятно понравиться Anant Ambani, многие из других людей в своём удовольствии от него .

В 2020 году сын самого богатого человека Индии снова начал набирать вес. В СМИ появились слухи, что это произошло из-за хронической астмы, которая серьезно ухудшила его здоровье.

Также еще в 2017 году в прессе писали, что Амбани употребляет большое количество стероидов, что тоже могло повлиять на его физическое состояние.

Анант Амбани с женой (фото: instagram.com/mukeshambani304)

В разговоре с Firstpost основатель Института пищеварения Муффазала Лакдавала предположил, что Амбани, вероятно, пытался снова похудеть проверенными методами, но необратимые процессы в организме уже не позволяли ему достичь результатов.

В сочетании с нездоровым образом жизни это привело к неизбежному набору веса.