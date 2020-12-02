Эксперты рассказали, как повлияет возможный локдаун на цены на продукты

В Украине могут ввести тотальный локдаун ближе к новогодним праздникам. Окончательное решение правительство еще не приняло, но украинцы уже опасаются некоторых последствий жесткого карантина. Многих волнует вопрос, если локдаун все-таки введут, как это отразится на ценах на продукты питания.

По словам экспертов ТСН, тотальный локдаун мало повлияет на стоимость услуг и цен на еду. Если спроса на товар или услугу не будет, то они наоборот упадут в цене.

Один из экспертов сообщил, что весенний карантин никак не повлиял на ценообразование в Украине.

"Существенное влияние на цены сейчас имеют два фактора: один — это девальвация даже не гривны к доллару, потому что она состоялась и гривна стабилизировалась на уровне 27,5-28,5, а скорее девальвация доллара к евро, поскольку много всего мы импортируем из зоны евро. Поэтому мы видим по товарам, продуктам питания, лекарствам, которые закупаются в Европе в евро, что и девальвация, состоявшейся к доллару, условно, на 10%, на нее наложилась девальвация к евро еще 15% и, соответственно, это дало заметный рост. Второе — это то, что мы в этом году получаем меньший урожай зерновых и многих других культур и сначала мы получаем рост цен на то, что производится непосредственно из зерна, а затем на мясо, молоко из-за недостатка кормов", —сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

А эксперт Юрий Шоломицкий уверяет, что цены растут в стране постепенно и карантинные ограничения не имеют на них влияния.

"Цены растут равномерно. На некоторые продовольственные товары движение довольно сильное. Но это зависит от урожая. Это, например, подсолнечное масло. До 4% за год по прогнозам рост. Так должно и остаться", - считает Шоломицкий.

Как мы писали ранее, врач озвучила сроки окончания пандемии коронавируса в Украине.