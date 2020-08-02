Эксперты рассказали, как курс доллара повлияет на цены в ближайшее время

Прямое влияние курса доллара на цены в Украине связано с тем, что экономика страны является открытой, а курс доллара очень тесно связан с процессами инфляции в нашей стране.

Вполне очевидно, что при высоком курсе растут цены на импортные товары. А при низком курсе, напротив, крепнет гривна, что и тормозит инфляцию. Об этом информирует издание "Сегодня".

Дмитрий Сологуб утверждает, что корреляция между инфляцией и курсом доллара у нас существует, но также он отмечает, что ее значение снижается в последние годы. По прогнозам экспертов, в случае достижения долларом отметки в 30 гривен произойдет сильный толчок для ускорения инфляции.

Тем не менее, много кто считает, что в этом году такого курса мы не увидим, поскольку каких-либо экономических предпосылок для этого явно нет.

Он сказал: "Мы не раз подчеркивали, что практика завышения инфляционного прогноза, курсового прогноза для того, чтобы увеличить доходную часть бюджета, потом всегда имеет негативные последствия. И мы всегда говорили о том, что лучше более консервативно подходить к определению прогнозных параметров бюджета".

А вот Владимир Позний утверждает, что всем необходимо понимать то, что гривна так слаба при долларе, который, по сравнению с остальными валютами, тоже падает, откат доллара может привести к еще более быстрому падению гривны.

Напомним, что эксперт рассказал, когда курс доллара перевалит за 30 гривен.

Мы писали, что украинцев удивили прогнозом курса доллара на начало августа.