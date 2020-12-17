Эксперты озвучили 10 правил, которые уберегут вас от мошенников в сети

Чтобы не попасться на удочку мошенников в сети, необходимо внимательно следить за своим поведением
Многие считают, что от жизненных трудностей можно спрятаться в интернете и ищут поддержку среди незнакомцев в сети. Но и в онлайн-среде может подстерегать немало опасностей.
Как создать безопасную онлайн-среду, рассказали эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг, которые работали с командой сериала "Перші ластівки. Zалежні" на Новом канале.
- Когда создаете новую учетную запись в соцсетях и приложениях, используйте надежный пароль, который содержит маленькие и большие буквы, цифры и другие символы (подчеркивания, знак процента, точка и т. д.) Чем больше знаков, тем лучше. А еще ставьте разные пароли на разные аккаунты. Да, запомнить сложнее, но риск, что мошенники взломают все ваши странички сразу, минимальный.
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Старайтесь не распространять личные данные (полное имя, номер мобильного телефона, адрес, пароли от своих профилей) в интернете. Это касается и видеозвонков: следите за задним фоном во время общения (спрячьте дипломы с именем и фамилией, личные фото) и не указывайте геолокацию во время публикации фото в соцсетях.
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Установите антивирусную программу. Вирусы могут не только выводить технику из строя, но и воровать личные данные.
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Устанавливайте программы для видеосвязи с официальных сайтов разработчиков и следите за тем, чтобы они обновлялись. Так вы усиливаете безопасность приложений.
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Не переходите по ссылкам, присланным из неизвестных источников в личные сообщения, мессенджер или на почту.
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Не общайтесь в сети с теми, кого не знаете в реальной жизни. Особенно, если кто-то настойчиво просится в "друзья".
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Обращайтесь к родителям или учителям, если кто-то ведет себя агрессивно или неприемлемо в интернете. Если вы родитель, объясните ребенку, что он может к вам прийти и обсудить любую проблему.
- При публикации домашних заданий или заданий по учебе/работе в YouTube или на других ресурсах, выбирайте вариант "Доступно тем, у кого есть ссылка".
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Используйте "Правило билборда" – представьте, что то, что вы хотите опубликовать или отправить в сети, появляется на билборде рядом с вашей школой/работой. Если это вызывает негативные эмоции, этот материал не подходит для отправления или публикации.
- Помните, что после распространения фото или видео в интернете вы полностью теряете над ними контроль. Это значит, что кто угодно сможет использовать их в своих целях.
Ранее мы писали, что Дима Коляденко стал жертвой мошенников. Преступники украли его личную страницу в Instagram, где на протяжение трех лет шоумен публиковал свои личные фото и видео.
Также не так давно преступники взламывали Барака Обаму, Илона Маска, жену Сергея Бабкина – Снежану, которая очень переживала этот момент.