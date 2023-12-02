Експерти розповіли, як сформувати свій бюджет на зиму, щоб вистачило грошей на всі потреби

Визначте свої пріоритети

Складіть список із пунктів, які обов'язкові для виконання. Туди можуть увійти: витрати на зимовий одяг, новорічні подарунки, донати на ЗСУ та заощадження на якусь річ. Добре подумайте, що для вас зараз найважливіше.

Порахуйте свій дохід

Порахуйте, який дохід у вас має бути у поточному місяці. Можливо чи отримаєте додаткові гроші за продаж речей, які вже вам непотрібні. Або ж навпаки, можливо вам цього місяця потрібно закрити кредит чи віддати борг, тож треба точно знати, на яку суму ви можете розраховувати.

Заплануйте суми витрат

Придивіться до товарів, які плануєте купити і запишіть суми, які вам доведеться заплатити. Це дасть чітку картину вашого фінансового плану та убезпечить від імпульсивних покупок.

Складіть для себе таку табличку, щоб полегшити формування бюджету (фото: instagram/bvr_ukraine)

Стежте за витратами

Варто відстежувати скільки грошей і на які товари та послуги ви щомісяця витрачаєте гроші. Така аналітика може підштовхнути вас переглянути деякі позиції витрат.

Також варто стежити за різноманітними акціями та знижками, аби могти зекономити. У тому числі користуйтесь програмами повернення кешбеку за покупки від свого банку.