Експерти з нейронауки назвали 5 ознак того, що ваша дитина дуже обдарована

Меган Каннела з Інституту Девідсона, який допоміг тисячам глибоко обдарованих дітей досягти найвищого потенціалу, розповідає про якості таких дітей.

За її словами, більшість таких дітей можуть навчатися й обробляти інформацію швидше, ніж діти їхнього віку, і розуміють матеріал на кілька рівнів вище, ніж їх однолітки.

Але вони не завжди добре виховані, успішні учні. Експерти з нейронауки кажуть, що обдарованість у кожної дитини виглядає по-різному.

Ось 5 ознак дуже обдарованої дитини:

Асинхронний розвиток

Вашій кмітливій дитині важко виконувати прості завдання - зав'язувати шнурки або пам'ятати, що потрібно почистити зуби. Це лише кілька прикладів асинхронного розвитку - або розвитку в певних областях швидше, ніж в інших. Це звичайне явище для обдарованих дітей.

Обдарована 8-річна дитина може продемонструвати навички читання, як учень 7 класу, здібності до математики, як учень 5 класу, соціальні навички на рівні свого класу та емоційну регуляцію, як у набагато молодшої дитини.

Є рухова глибина і чутливість у юному віці

Нейробіологи припускають, що обдаровані діти відчувають більш інтенсивні емоційні реакції на навколишній світ.

Наприклад, їм може бути важко насолоджуватися серіалами, де персонаж отримує травму або сумує. Багато хто також має загострене почуття справедливості й може відчувати розчарування, коли відчуває, що ситуація неправильна.

Через свій асинхронний розвиток вони ще не мають навичок емоційної регуляції, щоб керувати такими великими почуттями.

Екзистенціальне запитання

Обдаровані діти часто мають невгамовну цікавість, особливо щодо екзистенціальних аспектів життя. Вони можуть бути стурбовані такими проблемами, як смерть, бідність, зміну клімату, несправедливість.

Навіть фільм або книжка, призначені для дітей, які, наприклад, розглядають тему булінгу, можуть спонукати їх поставити запитання про природу суспільства. Це може бути від: "Що станеться, коли ми помремо?" до: "Чому у світі трапляються погані речі?"

Унікальні інтереси або зріле почуття гумору

Коли учень складає хімічні каламбури високого рівня або вивчає карти громадського транспорту великих міст, батьки іноді хвилюються, що їхня дитина втрачає дитинство або не "буде дитиною".

Насправді їхні діти можуть просто краще розуміти тему, ніж інші діти такого ж віку.

Неуспішність в школі

Обдаровані діти мають надзвичайну потребу в постійній розумовій стимуляції. У школі вони часто нудьгують, бо вчаться швидше, ніж їхні однолітки.

Коли школа недостатньо складна або цікава, вони можуть втрачати мотивацію. Попри те. Що вони можуть виконувати роботу легко - вони часто мають чудові навички міркування та пам'ять, але вони не бачать мети й припиняють спроби.

За своєю суттю обдарованість - це відмінність у мозку, яка сприяє розвитку яскравого та різноманітного світу. Подальше вивчення цього у вашій дитині може дати вам краще розуміння того, ким вона є, і дати їй розширені ресурси для повної реалізації свого потенціалу.