Експерти назвали 10 сімейних автомобілів, які найчастіше потребують ремонту

Найважливішим критерієм для вибору сімейного авто є його надійність. Така машина повинна мати високий рівень безпеки й бути функціональною. Ну й звичайно, якомога рідше ламатися, адже зазвичай ремонт займає не менш як тиждень. А це надзвичайно незручно для сімей із дітьми.
Про рейтинг найненадійніших сімейних авто пише The Sun.
Британські механіки назвали десять сімейних автомобілів, які, на думку їхніх власників, є найменш надійними.
До аналізу були включені лише автомобілі віком до 5 років. Оцінки надійності були призначені на основі кількості та серйозності проблем, про які власники повідомили протягом останніх 24 місяців й вартості ремонту.
Нижче наводимо детальний список 5 моделей із найнижчими оцінками.
Рейтинг надійності: 74,2%
Власники повідомили, що за останні 2 роки 57% A3 останнього покоління зазнали збою. Проблеми із супутниковою навігацією/інформаційно-розважальними системами виникли 33% автомобілів, а інші електричні несправності були зареєстровані ще в 29%.
Також були проблеми з акумулятором, коробкою передач/зчепленням, внутрішньою обробкою та кузовом.
Рейтинг надійності: 78,4%
Гібридний A-клас має найгірші показники надійності. 46% гібридних моделей мають проблеми. Найбільше з них пов'язані з двигуном, електрикою двигуна та немоторною системою, а також кондиціонером.
Рейтинг надійності: 78,7%
54% власників Octavia нинішнього покоління повідомили, що у їхніх машинах виникли проблеми протягом останніх 24 місяців.
У цій моделі виникали збої в супутниковій навігації/інформаційно-розважальній системі в 31% автомобілів, а інші проблеми з електрикою вплинули ще на 27% машин.
Більшість автомобілів були придатні для їзди, але на ремонт третини знадобилося понад тиждень.
Рейтинг надійності: 79,2%
Yeti - практичний автомобіль, але він не такий міцний, як мав би бути.
33% автомобілів в опитуванні мали несправності, причому проблеми з коробкою передач/зчепленням були найпоширенішою скаргою.
Три чверті автомобілів стояли в гаражі понад тижня.
Рейтинг надійності: 79,9%
Нинішній Golf працює ще гірше, ніж його попередник щодо надійності: 39% власників повідомляють про щонайменше одну несправність своїх автомобілів.
Проблеми, не пов’язані з електрикою двигуна, і проблеми з супутниковою навігацією/інформаційно-розважальною системою становлять 24% усіх несправностей.
Також були проблеми з кондиціонером, акумулятором, кузовом, двигуном, паливною системою та підвіскою.
Більшість автомобілів були придатні для експлуатації, а от 40% ремонтували понад тиждень.
Раніше ми писали про те, які авто найчастіше потребують ремонту.
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