Експерти назвали 10 сімейних автомобілів, які найчастіше потребують ремонту

Десятка найменш надійних автомобілів для сімей

Британські механіки назвали десять сімейних автомобілів, які, на думку їхніх власників, є найменш надійними.

До аналізу були включені лише автомобілі віком до 5 років. Оцінки надійності були призначені на основі кількості та серйозності проблем, про які власники повідомили протягом останніх 24 місяців й вартості ремонту.

Рейтинг найненадійніших сімейних авто (фото: The Sun)

Нижче наводимо детальний список 5 моделей із найнижчими оцінками.

Ауді А3

Рейтинг надійності: 74,2%

Власники повідомили, що за останні 2 роки 57% A3 останнього покоління зазнали збою. Проблеми із супутниковою навігацією/інформаційно-розважальними системами виникли 33% автомобілів, а інші електричні несправності були зареєстровані ще в 29%.

Також були проблеми з акумулятором, коробкою передач/зчепленням, внутрішньою обробкою та кузовом.

Mercedes-Benz A-Class HYBRID

Рейтинг надійності: 78,4%

Гібридний A-клас має найгірші показники надійності. 46% гібридних моделей мають проблеми. Найбільше з них пов'язані з двигуном, електрикою двигуна та немоторною системою, а також кондиціонером.

Skoda Octavia (2020-наш час)

Рейтинг надійності: 78,7%

54% власників Octavia нинішнього покоління повідомили, що у їхніх машинах виникли проблеми протягом останніх 24 місяців.

У цій моделі виникали збої в супутниковій навігації/інформаційно-розважальній системі в 31% автомобілів, а інші проблеми з електрикою вплинули ще на 27% машин.

Більшість автомобілів були придатні для їзди, але на ремонт третини знадобилося понад тиждень.

Skoda Yeti (2009-2017)

Рейтинг надійності: 79,2%

Yeti - практичний автомобіль, але він не такий міцний, як мав би бути.

33% автомобілів в опитуванні мали несправності, причому проблеми з коробкою передач/зчепленням були найпоширенішою скаргою.

Три чверті автомобілів стояли в гаражі понад тижня.

Volkswagen Golf (2020-теперішній час)

Рейтинг надійності: 79,9%

Нинішній Golf працює ще гірше, ніж його попередник щодо надійності: 39% власників повідомляють про щонайменше одну несправність своїх автомобілів.

Проблеми, не пов’язані з електрикою двигуна, і проблеми з супутниковою навігацією/інформаційно-розважальною системою становлять 24% усіх несправностей.

Також були проблеми з кондиціонером, акумулятором, кузовом, двигуном, паливною системою та підвіскою.

Більшість автомобілів були придатні для експлуатації, а от 40% ремонтували понад тиждень.