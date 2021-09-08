Эксперт о ситуации с GlobalMoney: коммерческие структуры вынуждены выполнять функции правоохранителей

Эксперт отмечает, что в "ПриватБанке" обосновали свое решение тем, что "ГлобалМани" участвовал в мошеннических схемах организации нелегальных азартных игр, переводил наличные людей на счета фиктивных предприятий, сотрудничал с запрещенными в Украине российскими банками и платежными системами, замешан в торговле оружием в ОРДЛО.

"Похоже, наконец начались плохие времена для "ГлобалМани", которую связывают с "семьей" Януковича. Так буквально на днях появилась информация об уголовном производстве, которое возбудила против платежной системы Нацполиция Киева. Там речь идет о 6,5 миллиарда гривен, которые "ГлобалМани" помогла отмыть и перевести в Россию. Также "ГлобалМани" в пятницу, 3 августа, выселили из офиса в БЦ "Ренессанс" в центре Киева", - написал Кушнирук.

Эксперт уверен, что доказательств преступной деятельности "ГлобалМани" уже достаточно. Поэтому СБУ и ГБР должны наконец подключиться к делу.

"Если крупнейший государственный банк отказывается сотрудничать с "ГлобалМани"и черным по белому прописывает, за какие грехи, то мне до сих пор не понятна позиция СБУ и ГБР. Как оказалось, запросы к "ПриватБанку" по "ГлобалМани" к обоим структурам присылали. Хочется спросить, что дальше?", - подытожил Кушнирук.