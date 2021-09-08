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Эксперт о ситуации с GlobalMoney: коммерческие структуры вынуждены выполнять функции правоохранителей

Автор: Наталия Гурковская

Еще 6 августа во время заседания Комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности "ПриватБанка" было принято решение прекратить деловые отношения с ООО "ГлобалМани" с 1 сентября 2021 года. Этим решением коммерческая структура вынужденно выполнила часть функций правоохранителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста, эксперт-аналитика Бориса Кушнирука в блоге на LIGA.NET, ссылаясь на Выписку из протокола заседания комитета.

Эксперт отмечает, что в "ПриватБанке" обосновали свое решение тем, что "ГлобалМани" участвовал в мошеннических схемах организации нелегальных азартных игр, переводил наличные людей на счета фиктивных предприятий, сотрудничал с запрещенными в Украине российскими банками и платежными системами, замешан в торговле оружием в ОРДЛО.

"Похоже, наконец начались плохие времена для "ГлобалМани", которую связывают с "семьей" Януковича. Так буквально на днях появилась информация об уголовном производстве, которое возбудила против платежной системы Нацполиция Киева. Там речь идет о 6,5 миллиарда гривен, которые "ГлобалМани" помогла отмыть и перевести в Россию. Также "ГлобалМани" в пятницу, 3 августа, выселили из офиса в БЦ "Ренессанс" в центре Киева", - написал Кушнирук.

Эксперт уверен, что доказательств преступной деятельности "ГлобалМани" уже достаточно. Поэтому СБУ и ГБР должны наконец подключиться к делу.

"Если крупнейший государственный банк отказывается сотрудничать с "ГлобалМани"и черным по белому прописывает, за какие грехи, то мне до сих пор не понятна позиция СБУ и ГБР. Как оказалось, запросы к "ПриватБанку" по "ГлобалМани" к обоим структурам присылали. Хочется спросить, что дальше?", - подытожил Кушнирук.

Напомним, ранее СМИ опубликовали новость, что в российской соцсети "ВКонтакте" действует страница электронного кошелька "ГлобалМани" - Global24, который работал со всеми банками на территории России.

Позже БЦ "Ренессанс" расторг договор аренды с "ГлобалМани" после многочисленных протестов ветеранов АТО. Компания должна была покинуть помещение за два месяца.

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