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Эксперт рассказала, когда нужно менять рацион домашним животным

Когда домашним животным нужно менять рацион (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто владельцы животных по некоторым причинам самостоятельно решают изменять рацион домашним питомцам. Однако, не всегда нужно это делать.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихологиня Лилия Лободина в Instagram.

Эксперт перечислила самые распространенные случаи, когда стоит менять рацион животному. Опираясь на изменение возраста:

  • Для котят и щенков;
  • Для животных до 7 лет;
  • Для животных после 7 лет.

Также для беременных и кормящих животных, поскольку потребности организма растут из малышей. Кошек можно переводить на специальный рацион сразу после вязки или подтверждения беременности. Собак - с первой или второй половины беременности.

Кроме того, для животных, у которых есть заболевания и проблемы со здоровьем, обязателен диетический рацион.

Когда домашним животным нужно менять рацион (freepik)

Еще одной причиной, из-за которой нужно изменить рацион, это когда животное похудело или набрало лишний вес. Кроме изменения рациона также следует проанализировать размер порций.

Домашние любимцы могут капризничать и отказываться от привычного корма. Обычно это характерно кошкам и собачкам мелких пород. Однако, перед сменой корма обязательно следует исключить другие причины таких изменений.

Самой распространенной проблемой сейчас может быть то, что корм недоступен. Во время войны это особенно актуально. Поэтому в таком случае можно изменять рацион.

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