Эксперт рассказал, каким и когда будет пик заболеваемости COVID-19 в Украине

1 ноября в Украине был зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Так, в воскресенье стало известно о более чем 7 959 случаях инфицирования за сутки. Каждые 5-10 минут Украина теряет своего гражданина из-за коронавируса. Об этом рассказал президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Иван Сорока в эфире канала "Украина 24".

По данным эксперта, причина потери контроля над ситуацией — неэффективная система тестирования. Так, в Украине фиксируется в три раза меньше случаев, чем есть на самом деле.

"Учитывая то, что у нас неэффективная система тестирования, у нас есть только реальные цифры тех людей, которые были протестированы. А объективно, по ощущениям экспертов медицинского сообщества, таких больных как минимум втрое больше. Мы видим увеличение количества пациентов. Объективно, давайте посмотрим, еще несколько дней назад у нас были десятки смертей, а сейчас эта цифра доходит до почти 200 официально зарегистрированных смертей от коронавируса. Это говорит о том, что каждые 5-10 минут Украина теряет своего гражданина", — сказал он.

Также эксперт спрогнозировал, когда в Украине будет пик заболеваемости коронавирусом в сутки.

"Это очень серьезные вещи, на которые нужно обратить внимание как с точки зрения организации оказания медицинской помощи, как с точки зрения профилактики этого заболевания. И надо сделать так, чтобы на первичном звене этим пациентам оказывалась максимально качественная и эффективная помощь. (К концу года — ред.) может быть до 15-20 тысяч больных (в сутки — ред.)", — сказал он.

Напомним, что ранее было названо популярное обезболивающее средство, которое может нанести непоправимый вред организму. Им тоже устраняют симптомы коронавируса.

А также рассказывали о том, что ученые нашли подтверждение того, что маски снижают риск заражения COVID-19.