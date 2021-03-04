Эксперт рассказал, будет ли в Украине разрушительное наводнение весной

Эксперты считают, что весной уровень воды в реках из-за выпавшего снега будет в норме, а в поймах возможно весеннее половодье, особенно это касается незарегулированных рек. Наводнение не будет катастрофическим и не приведет к разрушительному подтоплению хозяйств. Дело в том, что перед тем как выпал снег, не было сильных морозов и земля не промерзла. Поэтому грунт будет в достаточной мере впитывать в себя воду.

А вот в Карпатском регионе ситуация будет несколько иной - там реки выйдут из берегов.

"Это произойдет из-за массовой вырубки леса. Ведь мы все знаем, что каждое дерево аккумулирует возле себя более четырехсот литров воды. Нет дерева, и вода не сдерживаемая ничем превращается в смертельный поток, что разрушает все на своем пути. Также выходу из берегов горных рек будет способствовать то, что на многих из них разобрано русло. Окатыш выбрали на продажу", - считают эксперты.

Что касается водохранилищ Днепра, то ничего критического не произойдет, и о катаклизмах говорить не стоит.

"На каскаде Днепровских водохранилищ каких-либо значительных изменений не произойдет, даже несмотря на ожидаемую "большую" воду из Белоруссии. Дамбы стоят на границе водохранилищ и регулируют уровень воды в них. Поэтому ни о каких катаклизмах сегодня речи не идет", - рассказали экологи.

Кроме угрозы наводнения существует и другая более серьезная проблема - засуха, которая снова будет бить рекорды.

"Ожидается, что 2021 год будет значительно теплее предыдущего, который к слову, побил рекорды по количеству дней в году с температурой выше 30 градусов. Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины. При этом степь атакует засуха", - прогнозируют специалисты.

В результате этого маленькие водотоки будут мелеть и пересыхать. Кроме того жара будет влиять на урожайность сельскохозяйственных культур.