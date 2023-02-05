Експерт пояснила, скільки разів на добу треба їсти, щоб бути струнким і здоровим

Скільки разів на добу потрібно їсти

"Скільки потрібно їсти - одразу скажу, такого немає. Є комфортний для вас режим і зручний в розкладі дня", - пояснює експертка.

Аніта Луценко називає переваги та недоліки кожного із режимів харчування.

Їжа 5 разів на день підходить як лікувальна дієта для людей з виразкою. Це обов’язкова умова. Але здорові люди не мають харчуватись як хворі. Прийом їжі по 5-6 разів на день забирає дуже багато часу, як на мене, це не має сенсу.

Їжа 4 рази на день може бути зручним способом, що вміщує в себе всі потрібні компоненти харчування. Їжте тричі на день повноцінно і додайте перекус в інтервалі, який досить великий. Або між сніданком і обідом. Або між обідом і вечерею. Капучино не варто робити перекусом, краще поєднайте з їжею.

Їжа 3 рази на день - якщо їсти навіть по 500 ккал за один прийом їжі чи більше (а це прям і макарони, і сирники, і картопля з оселедцем, і десерт після їжі), то все одно за день вийде 1500 -1700 ккал, що буде прекрасно підтримувати вашу струнку і, що важливіше, здорову форму.

Тут зваблює кава, лате, капучино, компоти в проміжках між їжею, що можуть наганяти і 500 і 700 ккал додатково. Тоді вже буде плюс у вазі.

Їжа 2 рази на день теж може бути нормою, якщо комфортно. Складність в тому, щоб втиснути необхідний білок в ці 2 прийоми (приблизно 80 г білка: а це і курка, і яйця, і кисломолочний сир, і риба, і бобові). Це майже нереально.

Тож може бути недостатньо білку чи овочів, а з нею і клітковини, і вітамінів. Але можна впоратись.

Їжа 1 раз на день. Зранку і до ночі з невеликими перервами увесь час щось у себе закидати - це не здорово, шкодить організму, всім системам, стимулює їсти ще більше. Організм звикає, що увесь час має поступати їжа і він готовий, пускаючи соки кожні 30 хвилин.

Так заробляють діабет і зайву вагу. Неправильну харчову поведінку і страждання на фоні "я, їжа і моя фігура".