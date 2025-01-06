Експерт назвав головну небезпеку накладних вій: шкідливіше, ніж ви думаєте

Накладні вії знову набувають популярності в індустрії краси. Однак фахівець із здоров’я очей попередив, що цей тренд може бути більш шкідливим, ніж люди думають.
Чому накладні вії - це небезпечно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.
Недавні дослідження показали, що 33% жінок покоління Z (народжені між 1997 і 2012 роками) використовують накладні вії, у порівнянні з лише 17% жінок загалом.
Деякі припускають, що відродження цього тренду пов’язане з інноваційними продуктами з Кореї та Японії - тенденція, яка зараз стає глобальною.
Оптометрист Франческа Маркетті попередила, що гонитва за красою може коштувати високу ціну. Неправильне застосування, використання клею для вій біля ока, носіння їх протягом тривалого часу без належної гігієни очей - все це може призвести до очних інфекцій.
Нещодавнє дослідження показало, що нарощування вій може викликати різні очні інфекції та проблеми. Зокрема:
Було зроблено висновок, що процедури нарощування вій можуть спричинити такі захворювання очей, як кератокон’юнктивіт і алергічний блефарит.
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