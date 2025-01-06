Експерт назвав головну небезпеку накладних вій: шкідливіше, ніж ви думаєте

В чому небезпека накладних вій?

Недавні дослідження показали, що 33% жінок покоління Z (народжені між 1997 і 2012 роками) використовують накладні вії, у порівнянні з лише 17% жінок загалом.

Деякі припускають, що відродження цього тренду пов’язане з інноваційними продуктами з Кореї та Японії - тенденція, яка зараз стає глобальною.

Оптометрист Франческа Маркетті попередила, що гонитва за красою може коштувати високу ціну. Неправильне застосування, використання клею для вій біля ока, носіння їх протягом тривалого часу без належної гігієни очей - все це може призвести до очних інфекцій.

Нещодавнє дослідження показало, що нарощування вій може викликати різні очні інфекції та проблеми. Зокрема:

Кератокон’юнктивіт (запалення рогівки та кон’юнктиви) виник у 64 людей через вплив клею чи засобів для зняття вій.

(запалення рогівки та кон’юнктиви) виник у 64 людей через вплив клею чи засобів для зняття вій. Алергічний блефарит (запалення повік) був діагностований у 42 людей через клей. У чотирьох із них розвинулися обидві проблеми і кератокон’юнктивіт, і блефарит.

(запалення повік) був діагностований у 42 людей через клей. У чотирьох із них розвинулися обидві проблеми і кератокон’юнктивіт, і блефарит. Ерозія кон’юнктиви (пошкодження слизової оболонки ока) трапилася у трьох людей через стрічки, які використовують для фіксації повік.

(пошкодження слизової оболонки ока) трапилася у трьох людей через стрічки, які використовують для фіксації повік. Алергічний блефарит через ті ж стрічки виник в однієї людини.

через ті ж стрічки виник в однієї людини. Субкон’юнктивальний крововилив (крововилив під слизову оболонку ока) трапився в однієї людини через тиск під час зняття вій.

Було зроблено висновок, що процедури нарощування вій можуть спричинити такі захворювання очей, як кератокон’юнктивіт і алергічний блефарит.