Експерт назвала 4 види риби, яка допоможе схуднути

Додавання кількох рецептів з риби та морепродуктів у ваш раціон – це чудовий спосіб його урізноманітнити. Наприклад, вживання риби може покращити ваш зір і знизити ризик серцево-судинних захворювань та хвороби Альцгеймера, не кажучи вже про те, що це допоможе вам схуднути.

Яку саме рибу варто купувати розповіла консультант з харчування та автор книги "Нарешті стрункі" Ліза Янг в інтерв'ю Eat this, not that.

За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, доросла людина має прагнути з'їдати від 2 до 3 порцій або не менше 8 унцій риби щотижня. Це дає вам можливість включити до свого раціону кілька різних видів морепродуктів.

Яку рибу потрібно їсти для схуднення

Хоча ви можете готувати страви з різних видів риби, є кілька конкретних варіантів, які ідеально підходять для здорового схуднення.

Лосось

"Лосось - відмінне джерело нежирного білка. Він містить омега-3 жирні кислоти, які необхідні для нашого раціону. Омега-3 - це поживні речовини, які дають нашому тілу енергію та підтримують правильну роботу серця, легенів, мозку та імунної системи. Також вони можуть сприяти прискоренню метаболізму", - повідомила Ліза.

На щастя, існує багато корисних рецептів лосося для схуднення, які ви, напевно, захочете спробувати.

Тунець

"Тунець повний поживних речовин, таких як жирні кислоти омега-3, вітамін D та селен", - зазначила експерт.

Селен є важливою поживною речовиною, необхідною для нашої щитовидної залози для оптимального функціонування. Оскільки щитовидна залоза відповідає за обмін речовин, щитовидна залоза, що погано функціонує, може вплинути на нашу здатність втрачати вагу, тому вживання продуктів, багатих селеном, може допомогти.

В одному з досліджень сказано, що підвищене споживання дієтичного селену привело до зменшення жирових відкладень.

Тріска

Ще одна чудова риба, яку можна додати до свого раціону. Вона може допомогти вашому тілу нормально функціонувати завдяки вітамінам і мінералам, що містяться в ній.

"Тріска багата білком і містить мало калорій і жиру, а також багата вітаміном B, який необхідний нашому організму для боротьби зі стресом, вироблення нейротрансмітерів, метаболізму поживних речовин, вивільнення енергії з їжі та багато іншого", - повідомила Ліза.

Палтус

Люди, які їдять палтус регулярно, можуть отримати кілька переваг для здоров'я.

"Палтус - чудове джерело білка, коли ви намагаєтеся скинути кілька кілограмів. Він містить безліч поживних речовин, таких як фосфор, селен, магній та вітаміни B6 та B12", - зазначила експерт.

Зокрема, було виявлено, що вітамін B12 допомагає у процесі схуднення. Дослідження, опубліковане в Nutrients, показало, що дефіцит та низький рівень цього вітаміну пов'язані з великим накопиченням жиру в організмі та підвищеним ризиком ожиріння.