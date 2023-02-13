Эксперт назвала 4 вида рыбы, которая поможет похудеть

Добавление нескольких рецептов из рыбы и морепродуктов в ваш рацион - это прекрасный способ его разнообразить. Например, употребление рыбы может улучшить ваше зрение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера, не говоря уже о том, что это поможет вам похудеть.

Какую именно рыбу стоит покупать рассказала консультант по питанию и автор книги "Наконец-то стройные" Лиза Янг в интервью Eat this, not that.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, взрослый человек должен стремиться съедать от 2 до 3 порций или не менее 8 унций рыбы каждую неделю. Это дает вам возможность включить в свой рацион несколько различных видов морепродуктов.

Какую рыбу нужно есть для похудения

Хотя вы можете готовить блюда из разных видов рыбы, есть несколько конкретных вариантов, которые идеально подходят для здорового похудения.

Лосось

"Лосось - отличный источник нежирного белка. Он содержит омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для нашего рациона. Омега-3 - это питательные вещества, которые дают нашему телу энергию и поддерживают правильную работу сердца, легких, мозга и иммунной системы. Также они могут способствовать ускорению метаболизма", - сообщила Лиза.

К счастью, существует много полезных рецептов лосося для похудения, которые вы наверняка захотите попробовать.

Тунец

"Тунец полон питательных веществ, таких как жирные кислоты омега-3, витамин D и селен", - отметила эксперт.

Селен является важным питательным веществом, необходимым нашей щитовидной железе для оптимального функционирования. Поскольку щитовидная железа отвечает за обмен веществ, плохо функционирующая щитовидная железа может повлиять на нашу способность терять вес, поэтому употребление продуктов, богатых селеном, может помочь.

В одном из исследований сказано, что повышенное потребление диетического селена привело к уменьшению жировых отложений.

Треска

Треска - еще одна замечательная рыба, которую можно добавить в свой рацион. Она может помочь вашему телу нормально функционировать благодаря содержащимся в ней витаминам и минералам.

"Треска богата белком и содержит мало калорий и жира, а также богата витамином B, который необходим нашему организму для борьбы со стрессом, выработки нейротрансмиттеров, метаболизма питательных веществ, высвобождения энергии из пищи и многого другого", - сообщила Лиза.

Палтус

Люди, которые едят палтус регулярно, могут получить несколько преимуществ для здоровья.

"Палтус - отличный источник белка, когда вы пытаетесь сбросить несколько килограммов. Он содержит множество питательных веществ, таких как фосфор, селен, магний и витамины B6 и B12", - отметила эксперт.

В частности, было обнаружено, что витамин B12 помогает в процессе похудения. Исследование, опубликованное в Nutrients, показало, что дефицит и низкий уровень этого витамина связаны с большим накоплением жира в организме и повышенным риском ожирения.