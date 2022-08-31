Эксперт назвал 5 причин задуматься о покупке авто "под пригон"

Большой ассортимент моделей и комплектаций

Рынок подержанных машин Европы предлагает более широкое разнообразие моделей по сравнению с Украиной. Так, есть ряд моделей, которые на украинском рынке вообще не были представлены. Например, компактные хэтчбеки, спорткары и электромобили Ford Ka, Renault Kwid, Volkswagen Sharan и т. д.

Еще одна особенность авторынка стран ЕС, - разнообразие комплектаций.

Исторически сложилось, что самые простые и самые "продвинутые" комплектации часто не были доступны украинским покупателям. Это связано с низким спросом или "каннибализмом" внутри модельной линейки.

Поэтому на онлайн-площадках, где представлены авто с пробегом из Европы, сегодня можно найти самые простые и бюджетные комплектации, например, Dacia Logan или Fiat Panda с черными пластиковыми бамперами, пассажирские версии "каблучков" Volkswagen Caddy и Renault Kangoo.

Если задаться целью, можно найти свою первую машину с конкретным двигателем, коробкой передач и в определенной комплектации.

То есть, несмотря на военное положение, украинцы не ограничены в выборе и могут позволить себе не только удобный и функциональный транспорт, но и доступную цену.

"Кстати, за неполный август лидерами по пригону стали Германия и США", - отмечает Коцына.

Широкий выбор силовых агрегатов

Большая вариативность двигателей и коробок передач - еще одно преимущество, на которое следует обратить внимание.

В ЕС используется качественное топливо с высоким октановым числом и низким содержанием сомнительных присадок. Это позволило компаниям Volkswagen, Skoda, Renault, Seat раньше начать устанавливать малолитражные турбированные моторы с низким расходом топлива и большей мощностью с одного литра. Современные стандарты бензина в Украине уже позволяют спокойно эксплуатировать такие машины.

В последние годы из-за популяризации экологических трендов многие массовые авто обзавелись гибридными версиями, которые пока на украинском рынке не представлены. Но 3-5-летние хэтчбеки и универсалы с гибридной силовой установкой уже можно найти на сайтах продажи авто.

"В сравнении с августом прошлого года, количество всех предложений по гибридным автомобилям на нашей площадке увеличилось в 7 раз", - говорит Андрей.

Авто "под пригон" покупать выгодно (фото: РБК-Украина)

Авто с пробегом из Европы поставляются без серьезных неисправностей

Как правило, пробеги машин из Западной Европы больше, чем у украинских аналогов. Это связано с широкой сетью магистралей и большими возможностями для путешествий. Но при этом зачастую транспорт из ЕС лишен серьезных неисправностей даже при пробеге 250-300 тысяч км и больше.

К крупным поломкам относится износ тормозной системы, каталитического нейтрализатора, сцепления, коробки передач, выхлопной системы. В некоторых странах (Финляндия, Норвегия, Швеция) вы не сможете получить карту пройденного ТО даже при наличии незначительной коррозии и неисправностей во вторичных системах, прямо не влияющих на безопасность, например, при поломке кондиционера или стеклоподъемников.

Это связано с тем, что в Евросоюзе обязателен технический осмотр, который при наличии критических неисправностей машина попросту не пройдет. Такой транспорт не допускают к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Техническое состояние машин "под пригон" зависит от страны, в которой они длительное время эксплуатировались. Так, во влажном и холодном климате Дании, Нидерландов, Прибалтики быстрее развивается коррозия в скрытых полостях. Сколы на кузове также становятся источниками "рыжиков".

Эксплуатация авто в Испании, Италии, Португалии является более бережной: ржавчина возникает реже, но сильнее страдают материалы отделки салона. Также может выгорать лакокрасочное покрытие кузова.

Личный транспорт из больших городов Италии и Испании можно узнать по поврежденным бамперам и кузовному оперению. Все из-за "любви" к контактной парковке.

Если вы выбираете авто, которое некоторое время эксплуатировалось в странах Восточной Европы и было приобретено там не из салона, нужно особенно внимательно контролировать техническое состояние. Из-за дорогих цен на сервис владельцы могли не обращать внимания на технические проблемы.

Автомобили из Европы стоят дешевле

Достаточно даже поверхностно взглянуть на европейские сайты продажи машин с пробегом - и вы заметите существенную разницу в цене европейских и украинских аналогов с одинаковым пробегом и одного года выпуска. Как правило, в Европе ценник существенно ниже по нескольким причинам.

В первую очередь, это высокая цена нормочасов работы сервиса и запчастей. Так, даже на самые скромные мультибрендовые СТО владелец не может предоставить свои детали, чтобы сэкономить. Также сервис сам выбирает, какой бренд расходных материалов использовать. Даже в Словакии, Польше или Чехии заправка кондиционера компактного хэтчбека обойдется в 70-80 евро, а замена моторного масла - в 90-110 евро.

Это простой расчет европейских автовладельцев. Чем дороже машина в обслуживании, тем дешевле они готовы ее продать и взамен купить новое авто в кредит или лизинг. Логика простая: новый автомобиль в ближайшие 3-4 года будет требовать только замены расходных материалов.

Машины из Европы стоят дешевле (фото: РБК-Украина)

Авто из Европы удобно выбирать онлайн

Чаще всего ввезенные из Европы машины в Украине продаются через онлайн-площадки. Там можно найти огромное количество предложений в разных классах и ценовых сегментах - от бюджетного до премиального.

"Тратить время на посещение авторынков не обязательно, потому что эти же машины продавцы выставляют, например, на OLX - через сайт авто значительно быстрее находят новых владельцев. Когда вы остановитесь на нескольких моделях, то на их просмотр уже можно отправиться лично", - советует эксперт.