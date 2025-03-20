Експерт з довголіття назвав алкоголь, який "продовжує життя"

Що радить пити експерт з довголіття

Експерт з довголіття Ден Бюттнер зробив собі ім’я, вивчаючи блакитні зони. Це частини світу, де люди живуть набагато довше та здоровіше, ніж у середньому, і включають Лома-Лінда в Каліфорнії, Ікарію в Греції, Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Нікойя в Коста-Ріці.

Ден обговорював суперечливу тему, чи може бути взагалі корисним алкоголь.

Він сказав, що люди в "блакитних зонах" п’ють високоякісне червоне вино. За його словами, помірна кількість вина може збільшити роки життя.

Чи корисне для вас вино?

Вчені розходяться в думках щодо того, чи може вино бути корисним чи ні. Harvard Health каже, що цей аргумент отримав підтримку у 1980-х роках через щось, відоме як "французький парадокс". Це стосується думки, що вживання вина може пояснити відносно низький рівень серцево-судинних захворювань серед французів, незважаючи на їхню прихильність до сиру та іншої насиченої, жирної їжі.

Це призвело до того, що вчені виявили поліфеноли - категорію сполук, які природно містяться в рослинних продуктах, таких як фрукти, овочі, трави, спеції, чай, темний шоколад і вино, які працюють як антиоксиданти в організмі.

Деякі дослідження переконливо свідчать про те, що дієти, багаті поліфенолами, можуть забезпечувати захист від розвитку деяких видів раку, серцево-судинних захворювань, діабету та нейродегенеративних захворювань.

Проте, за словами доктора Кеннета Мукамала, доказів того, що вживання червоного вина, зокрема, може допомогти уникнути хвороб серця, досить мало.

Він каже, що вплив алкоголю на здоров’я ніколи не перевірявся в довгострокових рандомізованих дослідженнях, а дослідження, які показують, що люди, які вживають помірні кількості алкоголю, мають нижчий рівень серцево-судинних захворювань, є лише спостереженнями і не доводять причинно-наслідкових зв’язків.

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