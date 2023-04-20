Не експериментуйте зі своїм здоров'ям! Лікар назвала заспокійливі препарати, які зовсім не працюють

Гліцин

Начебто ідеальний препарат, який згідно з інструкцією, знижує психоемоційну напругу, покращує настрій, сон, підвищує розумову працездатність і таке інше. При цьому в нього майже немає побічних дій, і він дозволений навіть дітям. Але його дія дорівнює ефекту плацебо!

Адаптол "Мебікар"

Ще один із найпопулярніших заспокійливих препаратів із широким спектром дії. Але дослідження із достовірними результатами його використання відсутні.

Тенотен

За словами виробника, має стресопротекторну та ноотропну дію, покращує пам'ять та здібності до навчання. А насправді – це гомеопатія. Тож ні, жодної доказової бази немає.

Біфрен (фенібут)

Напевно, одне з найчастіших призначень. Але насправді немає жодних досліджень, які б підтверджували ефективність цього препарату. На додаток, є численні повідомлення про те, що фенібут може призводити до розвитку залежності, а раптове припинення препарату – до психомоторного збудження та галюцинацій.

Рослинні препарати

Абсолютним топом і рослинами, що часто продаються, залишаються рослинні препарати - пасифлора, глід, собача кропива, валеріана, м'ята. Всі ці рослинні препарати поєднує одне – неефективність та відсутність досліджень.