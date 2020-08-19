Экс-жена Виктора Павлика высказалась об умершем сыне: жизнь продолжается

Бывшая жена артиста Виктора Павлика Лора Созаева опубликовала проникновенный пост об умершем от рака 21-летнем сыне. Она процитировала на своей странице в Facebook строки из Библии о царе Давиде.

"Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел." (2 Цар.12:20)", - написала Созаева.

Экс-супруга артиста сообщила, что в последнее время она получила много запросов на дружбу в соцсети. Многие люди ей сочувствовали в смерти сына и пытались утешить. Она благодарна им за поддержку.

"Текст о царе Давиде я разместила не зря. Когда ребенок болел, плакала, стенала и я... когда сын был забран - я успокоилась, я знаю, что он в Царстве небесном и беспокоиться больше не о чем. Бог дал, Бог взял и имя Его благословенно.

Жизнь продолжается, и я учусь жить без моего родного человечка", - написала Лора.

Также бывшая супруга Виктора Павлика дала совет всем женщинам, которые потеряли близких людей.

"Я хочу обратиться к женщинам, которые тяжело переживают утрату - наши близкие даны нам на время, кому-то больше, кому-то меньше, одинаковых судеб нет. Похожие - да, поэтому мы и ищем, и читаем, и рассказываем о таких историях друг другу и утешаемся. Чтобы не навредить себе, не усугубить или не приобрести болезни, горевать чрезмерно опасно. Нужно все отдать в руки Бога и верить, что Он обо всем позаботиться. Так как любит всех людей без исключения", - резюмировала женщина.

Как мы ранее писали, молодая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова поскандалила с бывшей супругой певца после смерти Павла. Негодование девушка вызвала после того, как начала рассуждать о "боли утраты".