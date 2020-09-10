Экс-жена Павлика рассказала о смерти сына: все предопределено

Сын Виктора Павлика умер в возрасте 21 года (коллаж РБК-Украина)

Бывшая жена Виктора Павлика написала новый пост о смерти 21-летнего сына

Сын Виктора Палика умер в возрасте 21 года от онкологического заболевания. Его мать и бывшая жена артиста Лора Созаева до сих пор не может отойти от смерти ребенка и рассуждает в соцсетях на тему утраты. В этот раз женщина написала, что все неслучайно и она видит мистический след в смерти ее сына.

Созаева сравнивает числа рождения и смерти близких людей.

"Вот думаю, как мы мало знаем ! Моя мама родилась 12 числа, а умерла 15. А папа родился 15, а умер 12. Мой сын заболел в августе и умер в августе. Родился 7 числа, и умер 7 числа. В хоспис привезли его 8 числа, и вывезли 8 числа. Ему шел 22 год и место на кладбище 22", - написала экс-супруга Павлика в Facebook.

Созаева спросила у подписчиков, было ли у них подобное совпадение и, что они думают по этому поводу.

Лора. Отец 36 года. Жил в кв №6. Умер в 6 месяце. Место на кладбище 6 сектор, 6 ряд. Мироновка. Киевской области. Вот и верь после этого в мистику.

Да. Было. Моя мама родилась зимой и умерла. Есть песня Малежика, одна зима мне подарила тебя, другая зима забрала...

Моя бабушка родилась 3 августа и умерла 3 августа.

Мой отец умер на 10 лет моей старший дочери, мужа отец: на 10- летие младшего сына. Я уже числа этого боюсь. Ну, дальше тоже... По свекрови 9 дней на день рождение дочки, 40 дней: сына...

Напомним, что сын украинского артиста Виктора Павлика скончался 7 августа. Парню был всего 21 год и последние два года он боролся с саркомой позвоночника.

Как мы также сообщали, Катерина Репяхова сообщила фанатам о том, что ее свадьба с Виктором Павликом отменена. Она обратилась к поклонникам и объяснила, почему было принято такое решение.