Є містичний слід: екс-дружина Віктора Павлика знайшла нову причину смерті сина

Колишня дружина Віктора Павліка написала новий пост про смерть 21-річного сина
Син Віктора Палика помер у віці 21 року від онкологічного захворювання. Його мати і колишня дружина артиста Лора Созаєва досі не може відійти від смерті дитини і міркує в соцмережах на тему втрати. Цього разу жінка написала, що все не випадково і вона бачить містичний слід у смерті її сина.
Созаєва порівнює числа народження і смерті близьких людей.
"От думаю, як ми мало знаємо ! Моя мама народилася 12 числа, а померла 15. А тато народився 15, а помер 12. Мій син захворів у серпні і помер у серпні. Народився 7 числа, і помер 7 числа. В хоспіс привезли його 8 числа, і вивезли 8 числа. Йому йшов 22 рік і місце на кладовищі 22", - написала екс-дружина Павлика в Facebook.
Созаєва запитала у підписників, чи був у них подібний збіг і, що вони думають з цього приводу.
Нагадаємо, що син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві був всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта.
Як ми повідомляли, Катерина Репяхова повідомила фанатам про те, що її весілля з Віктором Павліком скасовано. Вона звернулася до шанувальників і пояснила, чому було прийнято таке рішення.