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Экс-участница "ВИА Гра" закрутила роман с женатым мужчиной: фото

STYLERЖизнь    09.10.2019 - 22:34
Экс-участница "ВИА Гра" закрутила роман с женатым мужчиной: фото
Седокова показала своего возлюбленного(Коллаж РБК-Украина)

Анна Седокова впервые опубликовала фото со своим возлюбленным

Анна Седокова, бывшая солистка коллектива "ВИА Гра" впервые рассекретила имя своего нынешнего бойфренда. Фото спортсмена она опубликовала на своей странице в Instagram.

Седокова разместила фотографию, на которой она вместе с Янисом Тиммом идут по зданию аэропорта и держатся за руки.

"Ведь мы до самого конца по одному пути", - так певица подписала снимок.

Экс-участница &quot;ВИА Гра&quot; закрутила роман с женатым мужчиной: фото

Фото: instagram.com/annasedokova

В конце лета 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Анна Седокова начала встречаться с 27 –летним латвийским спортсменом Янисом Тиммой. В прессе разгорелся скандал, так как жена Тимма узнала о его измене. Семья уже много лет вместе и у них растет сын.

"Мы вместе уже девять лет и воспитываем сына. Полгода назад он начал мне изменят. Заботиться для него это означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно уходить из квартиры и жить на улице", - пожаловалась жена баскетболиста в социальных сетях.

Экс-участница &quot;ВИА Гра&quot; закрутила роман с женатым мужчиной: фото

Янис Тимма с сыном Фото: instagram.com/janis.timma

Седокова выступила в защиту Яниса Тимма и написала, что в бывшей жене говорят обида, жадность и желание получить деньги.

"Столько грязи в прессе. Мы в топе новостей. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители. Иногда жадность и желание получить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в эту бредятину, Янис – самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он гордость страны, гордость команды и моя гордость", - ответила Седокова.

Экс-участница &quot;ВИА Гра&quot; закрутила роман с женатым мужчиной: фото

Фото: instagram.com/annasedokova

Кроме того, сам Янис Тимм также сообщил общественности, что еще полгода назад расстался с супругой и начал новую главу своей жизни.

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