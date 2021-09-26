Экс-участница группы "НеАнгелы" рассказала о проблемах со здоровьем: "были страшные головные боли"

Артистка рассказала, что с раннего детства активно занималась спортом. Начинала она свои занятия без тренера и иногда доводила сама себя до такого изнеможения, что организм просто не успевал отдыхать и восстанавливаться.

Такая сильная нагрузка привела к тому, что начались проблемы со здоровьем – сильные головные боли и внутричерепное давление.

"Пока одноклассницы ходили с пивом и сигаретами, я проводила время в тренажерном зале. Занималась без тренера. Сама решила, что мне необходимо 3-4 часа качать мышцы. По 150 раз отжималось от пола, 100 раз приседала и 100 раз качала пресс", - отметила артистка.

По словам Виктории Смеюхи, такая интенсивность привела к проблемам со здоровьем и больнице.

"Такие изнурительные тренировки привели к страшным головным болям и внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу под капельницу", - призналась певица.

Она добавила, что тогда ее даже из-за проблем со здоровьем отстранили от сдачи экзаменов.

Виктория Смеюха (Фото:instagram.com/vikanablack)

Что известно об Виктории Смеюхе

Она родилась в 1985 году в Харькове и при рождении ей родители дали имя Екатерина. Псевдоним Виктория ей придумал продюсер. У нее уникальный низкий голос – альт-сопрано.

После школы она переехала в Киев и поступила учиться на менеджера-культуролога в сфере развлечений. Впервые на сцену вышла в программе "Шанс" под псевдонимом Кайра.

После этого некоторое время выступала в составе группы SMS, а в 2006 году ее пригласили в команду "НеАнгелы", где она стала выступать вместе со Славой Каминской. Совместное творчество продолжалось до 2021 года, пока группа не распалась. Сейчас Виктория Смеюха строит сольную карьеру.